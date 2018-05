Plaga v Aréně Jaromíra Soukupa: Konec Zíky je na místě, našemu školství chybí prestiž

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagu z hnutí ANO 2011, jeho předchůdkyni a poslankyni za ČSSD Kateřinu Valachovou, za KDU-ČSL přišel její první místopředseda Marian Jurečka. Tím ale výčet hostů neskončil, protože do Arény přišel i Pavel Kováčik, zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, a Miloš Vyskočil z ODS.

Jako tradičně moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup začal nejprve aktuálními událostmi, které hýbou Českem. A začal zostra. Tématem se stalo vyjednávání o vládě a její důvěře. "Pořád nemáme vládu. Jde to nějak reklamovat?" zeptal se svých hostů moderátor Soukup s nadsázkou. Jeho poznámku diváci ocenili smíchem a potleskem.

"Vládu ale přeci máme, byť v demisi, ale funguje. Teď se blížíme k datu 14. června, kdy se všechno rozhodne, tak uvidíme," hájil Plaga vládní situaci. Rovněž i představitelka strany ČSSD souhlasila. "Já si myslím, že vládu máme, ale na půl plynu, to je pravda. Co se ale týká sociální demokracie, tak musím říct, že pracujeme na tom, abychom se brzy dobrali výsledku," uvedla Valachová. Jaromír Soukup však položil otázku, jestli už není daná politická situace krizová. Odpovědi se ujal Kováčik.

"Já bych neřekl, že je to krize. Spíš je tu určitá situace ani ne patová. Nechal bych zatím, aby sociální demokracie dokončila referendum. Dopadne-li to tak, že se rozhodnou pro vládu s ANO, tak je to vyřešené. Pokud ale ne, nastanou další varianty," shrnul situaci Kováčik.

"Paní poslankyně, jak to podle vás dopadne s referendem?" otočil se na Valachovou s dotazem Soukup. "Tak já to neprozradím, ale je pravda, že pan předseda Hamáček byl několikrát atakován, takže ten poměr, který zmínil, tedy 60 na 40, bude pravdivý," prozradila Valachová.

"Co si myslíte vy? Vyjde už konečně sestavování vlády?" zeptal se Soukup představitele ODS Vystrčila, který zvolil zajímavý příměr. "Já si myslím, že auto má špatného řidiče. Myslím si, že jedna z možností je ho vyměnit. Pak existuje možnost smíření, nebo prostě havarujeme. Tak nějak to vidím já. Musíme ale čekat, nic jiného nám nezbývá," vyjádřil se.

"Nechystáme se havarovat"

Na tento komentář se ozvala zástupkyně za stranu ČSSD Valachová. "Musím se ohradit, my se nechystáme havarovat. My chceme s hnutím ANO jít bezpečně vpřed," zareagovala v podobném duchu.

Následně se téma hovoru stočilo ke školství. Moderátor pořadu chtěl vědět, jaké jsou ve školství nejpalčivější problémy. Slova se ujal nejpovolanější z hostů, ministr Plaga. "Školství v tuto chvíli chybí atraktivita a prestiž. Atraktivitou myslím fakt, že když studenti chodí v rámci studia na praxe, brzy zjistí, že podmínky nejsou zrovna pravé, a tak odchází pryč. U prestiže je to ještě složitější, ta se vytratila. Když zavzpomínáme na dobu, kdy jsme my chodili do škol a domů přinesli například poznámku, byla to naše vina a nikoho jiného. Dnes tomu je jinak; učitelé jsou pod tlakem rodičů a tím se sráží jejich prestiž," vysvětlil problematiku zástupce za hnutí ANO. Poté se političtí představitelé dostali také k finančnímu problému školství. Všichni hosté se shodli, že je tento důležitý resort podfinancovaný a je důležité, aby se na něj budoucí vlády zaměřili.

Následně se také probrala aktuální situace kolem státních maturit a také šéfa Cermatu, který ve své funkci končí. Moderátor se zeptal ministra školství v demisi, proč se rozhodl odvolat ředitele Cermatu Jiřího Zíku. "On vám něco provedl?" prohodil s nadsázkou Soukup.

"Mně nic neprovedl, já mám maturitu už dlouho za sebou a za to jsem opravdu rád. Nicméně ty poslední kauzy nezanechaly dobrý obrázek a mě opravdu nebaví dál znervózňovat rodiče a studenty. Myslím si, že mé rozhodnutí bylo na místě," odpověděl Plaga. Jeho názor podpořila také Valachová, která v minulosti působila jako ministryně školství. "Krok pana ministra byl očekávaný a správný, co se týče vedení Cermatu, tak bychom si přáli, aby byl veden jinak a fungoval tak jak má," uzavřela Valachová.

