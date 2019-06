Plaga v Duelu Jaromíra Soukupa: Průměrný plat učitelů by měl být 45 tisíc

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr školství Robert Plaga. V pořadu se probírala nejen aktuální témata, ale došlo také na debatu ohledně terorismu na školách, problematické maturitní zkoušky z matematiky nebo platů učitelů.

V úvodu pořadu zmínil moderátor útoky ve školách. V pondělí se na sociálních sítích objevila informace ohledně možných útoků ve školách, která se však nakonec ukázala jako nepravdivá. Soukup tak upozornil na fakt, že se nás podobné ataky dříve netýkaly a slýchali jsme o nich pouze ze zahraničí. Zajímalo ho proto, zda je vedení škol a žáci připraveni na podobné situace.

"Svět je dnes úplně jiný, než jak jsme ho znali dříve. Dnes máte strach o děti, i když jsou jenom ve škole. V pondělí se skvěle ukázalo, že byla policie schopna velmi rychle reagovat. Velmi rychle se konalo, ale příprava může být vždy lepší. Jsou to nahodilé činy a nelze jim předem zabránit. Velkým tématem je branná výchova, tedy schopnost reagovat v takových situacích," vysvětlil Plaga a dodal, že školy mají možnost využít přednášek, v rámci kterých odborník vysvětlí dětem, jak se chovat v krizových situacích.

Následně Soukup stočil téma hovoru v aktualitám, které se snaží ministerstvo školství v současné době prosazovat. "Dnes jsem řešil to, co se ve školách reálně učí. My konkrétně neurčujeme, že mají na dané škole vyučovat v daný den stanovené učivo. Můžeme jim však podat pomocnou ruku a konzultovat s řediteli rámcové vzdělávací programy. V reálu se to projeví tím, že může být výuka pro žáky a studenty zajímavější," reagoval ministr školství na otázku.

Moderátor tak navázal ožehavým tématem - povinnou maturitní zkouškou z matematiky. "Povinná maturita z matematiky čeká studenty v roce 2022. Musíme se však bavit o obsahu takové zkoušky, aby byla skutečně užitečná v běžném životě. Je nutné také změnit výuku matematiky a samozřejmě potřebujeme schopné vyučující," popsal Plaga. Soukup však argumentoval, že veřejnost často opakuje, že není matematika potřeba. "Je to politikum, protože je ve společnosti velká část lidí, kteří matematiku nemají rádi. Naprosto chápu debatu, že nemusí být potřebná pro všechny. Na prvním stupni se ale učíte číst, psát a počítat a na druhém stupni se to jenom rozšiřuje o další předměty. Takže rozhodně je důležitá," odpověděl ministr.

Současně Plaga zmínil, že za klíčovou informaci považuje úspěšnost jednotlivých škol v souvislosti s maturitní zkouškou. "Dnes už jsou dostupné výsledky ohledně úspěšnosti studentů u maturity. Je to velmi důležitá informace pro rodiče, kteří mohou mít záruku kvalitního vzdělání pro své děti," vysvětlil. Soukupa zároveň zajímalo, co si ministr myslí o neustálém pachtění za nejrůznějšími tituly. "Je samozřejmě spousta lidí, kteří vynikají bez vysokoškolského vzdělání. Ten hon za tituly je v Česku zbytečný. Podstata je přece úplně jinde než v nějakém papíru," ohradil se Plaga.

Mezi další témata zařadil moderátor otázku, zda skutečně odpovídá školství potřebám trhu práce. "Školství musí reagovat na vývoj světa. Má ale setrvačnost. Vzdělávací soustava však nemá generovat zaměstnance pro okamžitou potřebu trhu. Školství má generovat lidi, kteří budou uplatnitelní na trhu práce také do budoucna," vysvětlil ministr.

Palčivé téma, které nelze opomenout jsou platy učitelů. Průměrný plat učitele je v současné době asi 36 tisíc korun, což je sice více než průměrný plat v Česku, ale stále to neodpovídá plánům. Ministryně financí Alena Schillerová slíbila, že v roce 2021 bude průměrný plat učitelů 45 tisíc. Svého hosta se proto Soukup zeptal, zda se tímto krokem podaří zvýšit kvalitu výuky. "V české vzdělávací soustavě je asi 150 tisíc učitelů. Dvacet let do ní nešly prostředky a je tam mnoho srdcařů, kteří se tomu věnovali naplno, ale také těch, kteří po škole běželi do dalšího zaměstnání na úkor přípravy na další den. Mělo by tam být 150 tisíc nejkvalitnějších lidí, které máme, ale ta situace taková není," přiznal Plaga a dodal, že rozhodně nelze přidávat peníze až ve chvíli, kdy tam budou ti nejlepší.

Na závěr pořadu se Soukup svého hosta zeptal, co pro něj znamená konec školního roku. "Pro nás na ministerstvu to neznamená dva měsíce prázdnin. Rozhodně to také není tak, že se učitelé dva měsíce válejí. Samozřejmě si musí také odpočinout, protože je to náročná práce," přiznal ministr a dodal, že za velmi přínosné považuje osobní schůzky s řediteli mateřských, základních a středních škol. "Musím říct, že je to pro mě velmi dobrá zpětná vazba," uzavřel Plaga.