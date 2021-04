Plaga zůstane nadále ministrem školství, spekulace se nepotvrdily

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nebude odvolán ze své funkce, jak média spekulovala. Ve středu to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní se žádné personální změny na ministerstvu nechystají. Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

"Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají," uvedla mluvčí. Plaga podle ní nadále zůstane ministrem. CNN Prima News a server iDNES.cz v úterý informovaly o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) dnes zřejmě odvolá Plagu a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Blatného už ve středu vystřídal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Premiér o Velikonocích kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek má vrátit jen část dětí. Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology a školskými asociacemi připravilo plán, podle kterého se od 12. dubna do škol vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude takzvaná rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 1. března. Plagův postup v úterý schválila vláda. Už dřív se Babiš s Plagou neshodl také na podobě maturit. Premiér v souvislosti s epidemií prosazoval možnost úřední maturity pro všechny, ministr ovšem rozhodl o zjednodušení zkoušek.

Za Plagu se v uplynulých dnech postavila řada školských organizací. Proti jeho kritice ze strany premiéra se už o víkendu ohradila konzultační skupina ministerstva školství, která poukázala na to, že plán návratu dětí projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil. Členy konzultační skupiny jsou mimo jiné předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček nebo předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák. V úterý vyjádřily Plagovi podporu Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Asociace výzkumných univerzit a neziskové organizace jako Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Učitel naživo nebo Otevřeno. Ve středu se k nim přidal spolek Učitelská platforma či Asociace ředitelů základních škol.

Plagy se ve středu zastala také skupina zákonodárců z opozičních stran. V dopise adresovaném premiérovi uvedli, že pro případné odvolání Plagy nenacházejí žádné relevantní důvody. Podle nich se ministr dlouhodobě snaží o rychlý návrat žáků do škol, ale nemá na starosti protiepidemická opatření navrhovaná ministerstvem zdravotnictví a schvalovaná celou vládou, za jejíž kroky nese odpovědnost premiér. Dopis podepsali senátoři Jiří Drahoš (za STAN), Jiří Růžička (za STAN a TOP 09), předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček a poslanci Vít Rakušan, Petr Gazdík (oba STAN) a Marek Výborný (KDU-ČSL).

Naopak pro odvolání Plagy se v uplynulých dnech vyjádřil spolek Pedagogická komora, jehož členy mohou být podle stanov současní i bývalí pedagogové z různých úrovní škol. Spolek má podle svého webu 2900 členů a facebookovou skupinu s asi 10 tisíci diskutujícími. Spolek Učitelská platforma sdružuje asi 900 pedagogů a má facebookovou skupinu s 16 400 členy. Asociace ředitelů základních škol má 280 členů. Učitelů v ČR je podle ministerstva školství kolem 170 tisíc.