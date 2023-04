Plán na těžbu štěrkopísků u Vranovic sklidil nesouhlas

Plánovaná těžba štěrkopísků v katastru Vranovic na Brněnsku vzbudila odpor. Jihomoravskému krajskému úřadu přišlo nesouhlasné stanovisko řady obcí, oznámení kritizuje i Jihomoravský kraj, připomínky má i Česká inspekce životního prostředí. Úřad dostal také petici z Vranovic s 1001 podpisy, ozvalo se i několik spolků a téměř 130 jednotlivců. Všichni se obávají významných dopadů na životní prostředí. Podle vyjádření úřadů je oznámení o záměru těžby zpracováno formálně, řada vlivů je vyhodnocena špatně či vůbec, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. O těžbu usiluje firma Agro Klimus, jejíž vyjádření se ČTK pokouší získat.

S ohledem na připomínky nařídil krajský úřad, že projekt musí podstoupit podrobné posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona. Agro Klimus z nedalekých Velkých Němčic zde má zemědělské pozemky s ornou půdou, ale jelikož jde o sušší oblast a pěstování je zde stále méně efektivní, rozhodla se je využít jinak. Jsou to pozemky severozápadně od obce. Těžit by firma chtěla na 17 hektarech, dalších sedm hektarů by tvořilo zázemí lomu. Těžba by při plánované těžbě 50.000 metrů krychlových ročně trvala deset let. Po desetileté těžbě do maximální hloubky pěti metrů by měla následovat desetiletá zavážka inertními odpady a pak rekultivace podorniční vrstvou a ornicí.

Firma nyní musí zpracovat mimo jiné novou hlukovou a rozptylovou studii, musí zajistit hydrogeologický průzkum a řadu dalších studií. Podle krajského úřadu provoz lomu zhorší kvalitu ovzduší a častěji budou překročeny denní limity pro polétavý prach. Podle Jihomoravského kraje investor nechal vypracovat oznámení jen formálně. Nezhodnotil skutečné vlivy na životní prostředí a dopady na zdraví lidí.

Kraj také označil za nereálné, aby byla těžká nákladní doprava vedena po účelových a polních cestách včetně části intenzivně využívané cyklostezky Brno - Vídeň, denně má jít o 56 nákladní aut. Auta by využívala úsek podél železnice mezi Vranovicemi a Žabčicemi a investor navrhuje omezení jízdy těchto aut od června do srpna. Podle kraje je to málo, cyklistická sezona trvá od dubna do října. Dotčené obce, jimž pozemky a polní cesty patří, ve vyjádření daly najevo, že využití polních a účelových cest pro účely těžby nepovolí.

Orgány životního prostředí také nesouhlasí s tím, aby se po ukončení těžby ukládaly v lomu nebezpečné odpady. Městský úřad v Pohořelicích upozornil na to, že provoz zařízení k využívání odpadů není v souladu s územním plánem Vranovic. Dále uvedl, že investor nezpracoval studii vlivu na chráněné živočichy, na krajinný ráz území, na prvky územního systému ekologické stability. Uvedl, že je nedostatečný ornitologický průzkum a průzkum bezobratlých a nedostatečně je zhodnocen vliv na okolní zemědělskou půdu.

Kromě Vranovic nesouhlasí s těžbou ani Přibice, Přísnotice a Žabčice. Mimo prašnosti, hlučnosti a nadměrné dopravy se místní obávají také úbytku spodní vody.

S ohledem na velké množství výtek k oznámení o těžbě krajský úřad doporučil investorovi, aby dříve, než dodá novou dokumentaci, projednal způsob vypořádání všech připomínek s těmi, kdo je podali.