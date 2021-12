Platnost očkovacích certifikátů se od ledna zkrátí na devět měsíců

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. Pokud si ji nenechají dát, certifikát jim po devíti měsících přestane platit. Na on-line tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zkrácení se bude týkat všech očkovaných, tedy i těch, kteří se nechali očkovat letos.

"Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku," řekl Vojtěch. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Nárok na posilující dávku očkování proti covidu má nyní v prosinci a v lednu příštího roku přes 1,5 milionu lidí, uvedl Petr Šnajdárek, který má za armádu na starosti projekt Chytré karantény. Připomněl také, že tento týden začala fungovat předregistrace na třetí dávku. Lidé se mohou před uplynutím pěti či šesti měsíců hlásit do vybraného očkovacího centra. Registrace se uvolní v den nároku na třetí dávku. Až bude mít očkovací místo volné termíny, zájemci přijde sms, že si může termín pro přeočkování vybrat.