Platnost prvních certifikátů pro evidování tržeb letos skončí

Během několika měsíců skončí platnost prvních pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb koncem roku 2016, upozornila finanční správa. Dotčení podnikatelé by si tak měli vygenerovat nový certifikát, protože po vypršení platnosti původního jim nepůjdou zaevidovat tržby a vystavují se tak sankcím. Platnost největšího počtu certifikátů skončí v listopadu 2019, a to 52 tisíc. V únoru 2020 pak vyprší platnost u 112 tisíc certifikátů.

Podle údajů na internetových stránkách k EET je v současnosti vydáno zhruba 354 tisíc certifikátů. Vydané pokladní certifikáty mají platnost tři roky. Datum ukončení platnosti certifikátu zjistí podnikatelé přímo v aplikaci EET.

Manažer pro legislativu z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Věroslav Sobotka si nemyslí, že by změnu přijímali podnikatelé negativně. "Tím, že skončí platnost certifikátů, tak si na webu finanční správy může podnikatel upravovat provozovny. Když ji například zavře, nebo otevře novou. To vše on má zpřístupněno on-line, takže je otázka minut, kdy si změny provede a to je povinen dělat. U certifikátu je to to samé, vygeneruje si nový a starý zneplatní," doplnil Sobotka. Podle něj podnikatel na portálu finanční správy získává díky tomu přehled o svých tržbách, které vygeneroval za uplynulý měsíc nebo rok.

První vlna EET, která se týkala hotelů a restaurací, odstartovala začátkem prosince 2016. Druhá, která se týkala obchodníků, pak začala v březnu 2017. Prostřednictvím certifikátu systém finanční správy identifikuje daného poplatníka. Podnikatel přitom může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, ale i více certifikátů pro každou svou provozovnu nebo pro každé pokladní zařízení.

Nový certifikát lze vygenerovat ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále. Podnikatelé mají k dispozici na internetu podrobný návod. "Doporučujeme uživatelům využít službu, která upozorní na konec jeho platnosti, k čemuž stačí ve stejné části aplikace do pole 'E-mail pro upozornění' zadat kontaktní e-mail," uvedla finanční správa.

V současnosti je do EET zapojeno zhruba 187 tisíc podnikatelů. Ti za dobu trvání EET zaevidovali 11,1 miliardy tržeb.