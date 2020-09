Platy vrcholných politiků by v příštím roce měly vzrůst až o 9 procent

Vrcholným politikům by mohly vzrůst příští rok platy zhruba o devět procent. Zvýšení by bylo proti letošku asi o procentní bod nižší. Například měsíční odměna řadového poslance a senátora by se zvedla za současného zákonného stavu podle výpočtu ze zveřejněného údaje Českého statistického úřadu o 8100 korun na 98 900 korun hrubého.

Na stole je už ale kvůli koronavirové krizi několik novel platového zákona. Piráti chtějí zmrazit platy všech vrcholných politiků i soudců, hnutí SPD jen platy poslanců a senátorů. Jiný návrh připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Prezident by bral od příštího roku za nynějšího zákonného stavu 329 600 korun a ministři 188 700 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Jde o zvýšení o 26 900 korun a 15 500 korun.

Premiér a předsedové obou parlamentních komor by si přišli měsíčně na 265 600 korun, zvýšení proti letošku by představovalo 21 800 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si polepšili o 11 400 korun na 139 200 korun.

Platy se vypočítávají z platové základny

Zákonný růst platů ústavních činitelů je dán zvýšením průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, od níž se jejich platy odvozují. Podle statistického úřadu loni činila 36 622 korun. Meziročně vzrostla o 2998 korun. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za předchozí rok a koeficientu 2,5. Přesnou výši platové základny zveřejňuje vždy koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle výpočtu by činila 91 555 korun proti 84 060 korunám pro letošek.

Politikům by za nynějšího zákonného stavu stouply s platy i měsíční náhrady. Například prezident by měl zvláštní víceúčelovou paušální náhradu 306 800 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 33 900 korun a ministra 27 500 korun. V případě poslanců a senátorů by se paušální náhrada na stravné a reprezentaci zvýšila z letošních 13 500 korun na 14 700 korun, na cestovních náhradách by měli podle vzdálenosti bydliště až 55 tisíc korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 53 200 korun.