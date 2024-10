Plzeňští železniční modeláři po roce opět otevřou své kolejiště pro veřejnost

V Plzni se v listopadu a v prosinci opět po roce otevře veřejnosti velký model kolejiště, na kterém pracují modeláři už přes 35 let. Jedna z největších expozic svého druhu v republice má na ploše 140 metrů čtverečních na 650 metrů kolejí, po nichž v různých smyčkách projíždí až 50 parních, dieselových i elektrických vlakových souprav.

Kolejiště modeláři stále vylepšují a na konci roku zvou do své klubovny i veřejnost. Loni přišlo na výstavu kolem 5000 lidí, řekl ČTK Jiří Baudis z Plzeňského klubu železničních modelářů. Letos očekává rekordní účast, protože klub začal spolupracovat s kolegy ze Saska a řada návštěvníků by tak mohla přijet z Německa.

Výstava v modelářské klubovně v ulici Karla Steinera se otevře od 13. listopadu do 15. prosince, vždy od středy do neděle. Kromě kolejiště bude součástí výstavy také široká nabídka modelů, ukázky modelářské práce, ukázky ze stavby kolejiště i videoprojekce. Uskuteční se prodej modelů a příslušenství a výměnná setkání.

"Po roce jsme zase něco málo přistavěli. Zdokonalujeme krajinu, vozový park a různé doplňky a detaily. Vylepšili jsme pohled na krajinu, stromky, keře, detaily přírody a dodáváme doplňky, jako jsou hradby k domům a podobně. To dřív nebylo. Dodáváme také lampy, aby se mohlo postupem doby to kolejiště osvětlit - domy, ulice, všechno," popsal Baudis. I když v modelářských obchodech se dá nyní koupit téměř jakákoliv dekorace a doplněk, modeláři si je vyrábějí sami, v kolejišti nemají kupované celky. Hlavním materiálem je stále dřevo, používá se i papír, plasty, modeláři si pomáhají také 3D tiskem a lepty pro přesné prvky na doplnění vlaků či krajiny.

V klubu je podle Baudise asi 27 členů, z toho polovina jsou mladí do 18 let. Na stavbě velkého kolejiště pracuje celoročně kolem šesti až sedmi lidí, pět jich buduje model od začátku do současnosti. Na kolejišti začali modeláři pracovat v roce 1988, od té doby ho doplňují a vylepšují. V posledních pěti letech ho rozšířili o 40 metrů čtverečních.

Model představuje dvoukolejnou hlavní trať s vedlejší a lokální tratí. Na trati jsou modely nádraží Václavice. Na vedlejší trati je nádraží Horažďovice a na lokální trati je Hrádek u Sušice, je tu model vápenky, sila a hradel. "Zaměřili jsme se na třetí a čtvrtou železniční epochu, tedy období zhruba od roku 1945 do roku 1990," řekl Baudis. Veškeré vlaky, železniční zařízení, ale i architektura, auta či krajina odpovídají této době. Modeláři tak nemohou do modelu jen tak dodat současné vlaky. "Přidávat bychom sice mohli, ale to bychom tomu museli uzpůsobit úplně vše okolo - návěstidla, značky a všechna současná drážní zařízení," uvedl Baudis.

Práce na věrné podobě vagonu či lokomotivy trvá desítky hodin, krajiny se stovkami stromů, městy a vesnicemi, s tunely, lávkami či do detailu propracovanými skalami zabere neméně času.