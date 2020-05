Po dvou měsících lze zajít do butiku či do kadeřnictví, na mši či do galerie

Po dvouměsíční pauze se v pondělí mohou v Česku opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou rovněž akce do sto lidí, což se týká jak návštěv divadel, kin či muzeí, tak i mší či sportovních tréninků. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Jde o největší vlnu uvolňování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru v březnu. Další rozvolnění vláda plánuje na 25. května. Ještě týden bude v Česku platit nouzový stav.

Plán rozvolňování schválila vláda po souhlasu epidemiologů, ti za nejvíc rizikové považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů.

Základní hygienická pravidla zůstávají beze změny. Povinná bude ochrana nosu a úst třeba rouškou, dodržování dvoumetrových rozestupů a pravidelná osobní hygiena a dezinfekce rukou. Například v kadeřnictví a holičství, kde je kontakt se zákazníkem těsný, musí mít kadeřníci zdvojenou ochranu dýchacích cest, tedy kromě roušky také například ochranný štít. Po každém zákazníkovi musejí prostory i nástroje dezinfikovat. V obchodních centrech budou muset nadále zůstat uzavřeny stravovací provozy. Lidé si budou moci zkoušet po dezinfekci rukou oblečení i obuv.

Za uměním

Muzea a galerie musejí zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému návštěvníkovi alespoň deset metrů čtverečních plochy tak, aby byly zaručeny bezpečné rozestupy. Některá muzea a galerie se otevřou až v úterý, protože pondělí je pro ně tradiční zavírací den. Otevřou se také parky a zahrady u některých památek či exteriéry přírodních skanzenů. A mnohé instituce nabízejí až padesátiprocentní slevy na vstupném, aby zájemce přilákaly.

Vládní harmonogram umožňuje také otevřít pro veřejnost kina a divadla, pokud v nich nebude najednou více než sto lidí, bude obsazena jen každá druhá řada a lidé budou sedět ob jedno sedadlo. Nebudou ale smět být otevřená občerstvení, bary a kavárny v těchto zařízeních. S uvedením premiér distributoři zatím čekají. Provozovatelé kin většinou plánují otevírat, mnoho divadel ale už do konce sezony hrát pro diváky nebude.

Od pondělí se otevře také většina židovských památek v Praze, s téměř padesátiprocentní slevou budou moci lidé přijít na světově proslulý Starý židovský hřbitov, do Maiselovy, Pinkasovy nebo Klausové synagogy. V úterý plánuje otevřít i Národní galerie Praha.

Národní památkový ústav částečně otevře od pondělí přes 20 památek ze stovky objektů, které spravuje. Zpřístupní některé zříceniny hradů, hradní nádvoří, zámecké parky a zahrady.

Částečně otevřeno už mohou mít i restaurace, vláda povolila otevřít alespoň zahrádky.

Škola volá

Provoz také začne v některých školách. Žáci a studenti posledních ročníků se v pondělí po dvouměsíční pauze mohou vrátit do základních, středních a vyšších odborných škol. Mohou se tak připravovat na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Tvořit mohou nejvýše patnáctičlenné skupiny. Školy ale budou fungovat nejednotně. Do některých budou moci žáci docházet každý den, v dalších méně často. Někde bude zřejmě výuka pokračovat jen na dálku.

V maximálně patnáctičlenných skupinách je od pondělka možná i výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Svou činnost mohou obnovit rovněž školy při dětských domovech se školou nebo při výchovných a diagnostických ústavech a v omezené míře pro nanejvýš 15 dětí i střediska volného času.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Nejdřív platilo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny, a to pro společné aktivity nanejvýš pěti lidí. Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.

Například v Praze se v pondělí začínají otevírat také školky, které sice vláda plošně nezavřela, ale jejich provoz v březnu přerušili zřizovatelé s ohledem na doporučení ministerstva školství. Mezi prvními obnovují provoz mateřinky v Praze 12, Lysolajích nebo v Suchdole.

Další rozšíření provozu škol se očekává od 25. května, kdy by měly základní školy v omezené míře obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už vláda nepočítá.

Pomoc studentů

Studentům posledních ročníků zdravotnických oborů k 11. květnu končí pracovní povinnost, kterou jim vláda v polovině března uložila kvůli epidemii nového typu koronaviru. Do pomoci nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením se v souvislosti s ní od té doby zapojily jen v Praze stovky studentů pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Pracovali především jako pomocný zdravotnický personál. V posledních dnech ale nemocnice už jejich služby přestávají využívat.

Navzdory nařízení vlády o pracovní povinnosti mediků podle koordinátorů dobrovolníků nebylo nutné, aby jejich zapojení do zdravotní péče řídil stát a kraje, protože dobrovolníků bylo víc než dost. Na konci března se jich k výpomoci přihlásilo 5000, do práce se přitom zapojilo 2000.

Do pomoci se zapojili studenti ze všech osmi lékařských fakult v Česku. V Praze pracovali například ve Všeobecné fakultní nemocnici, v Ústřední vojenské nemocnici či v Nemocnici Na Františku. Pomáhali například ve stanech při testování na koronavirus. Na odděleních pak působili především jako sanitáři nebo ošetřovatelé. Nikdo z nich se podle koordinátorů při práci novým koronavirem dosud nenakazil.

Celkem je v ČR kolem 21 tísíc studentů medicíny.

Uvolňování v sociálních službách

V Česku se v pondělí znovu otevírají některé sociální služby. V provozu by měly být kluby pro děti a mladé. Obnovit by se měly i aktivizační služby a pomoc ohroženým dětem a rodinám. Dál ale platí zesílená hygienická opatření. Na vycházky mimo svůj areál už mohou začít chodit klienti ústavů a domovů, netýká se to ale seniorů.

Řada sociálních služeb a zařízení přestala fungovat zhruba v polovině března. Jako první mohli začít sociální pracovníci před dvěma týdny poskytovat pomoc dětem a rodinám, ale jen na dálku po telefonu či internetu. Teď se plán otevírání urychlil a dětské kluby i ambulantní péče o rodiny se dostává do provozu o dva týdny dřív, než ministerstvo práce původně počítalo. Podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) se postup upravil po poradě s epidemiology a díky zvládání nákazy v Česku není důvod rozvolňování brzdit. Postup schválila ve čtvrtek vláda.

Maláčová za postup sklízela kritiku. Některé organizace a experti týdny žádali, aby se pomoc ohroženým dětem a rodinám rychle obnovila. Varovali před zhoršením vztahů v domácnostech, školních výsledků žáků z chudších rodin či násilí za dveřmi domovů. Uvedení do provozu požadovala opakovaně Asociace Dítě a rodina, vyzýval k němu vládní výbor pro práva dítěte. Podpořila ho vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

Rychlejší uvolňování než ministerstvo navrhovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Poukazovala na to, že po týdnech bez pomoci je řada pečujících příbuzných už na konci sil a bez pravidelného režimu a profesionální péče se zhoršuje i stav klientů.

Od pondělí je také zrušen zákaz mezinárodní osobní dopravy. Dopravci ale s opětovným provozováním spojů do zahraničí vyčkávají, klíčové budou především podmínky cestování do dalších sousedních států. Otevřít mohou také herny a kasina.

Další fáze rozvolnění připadá na 25. května, kdy se počítá třeba s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15.