Po očkování zaměstnanců nemocnice se u nich snížila nákaza, řekl Vajdák

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně se po očkování proti nemoci covid-19 výrazně snížil počet zaměstnanců s nákazou. Zatímco dříve jich bylo kolem 150 pozitivních, po očkování se počet snížil na 30, řekl ve středu novinářům ředitel nemocnice Vlastmil Vajdák. Nemocnice podala vakcínu asi 60 procentům zaměstnanců. Pracuje v ní asi 3500 lidí včetně pracovníků Mezinárodního centra klinického výzkumu, které pod nemocnici spadá.

Nemocnice očkuje od 27. prosince. "Máme po očkování asi 60 procent lidí. Od té doby se snížil počet pozitivních zaměstnanců ze 150 na 30. Je to důkaz, že očkování funguje. Apeloval bych i na veřejnost, ať se toho nebojí a využije toho, protože je to opravdu účinné," řekl Vajdák.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně podala zatím 22 tisíc dávek vakcíny Pfizer, uvedla vedoucí očkovacího centra nemocnice a primářka kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pavla Urbánková. Podle ní nemocnice očkuje ve svém areálu asi 500 lidí za den. Její pracovníci očkují i v otevřeném centru v Hustopečích kolem 300 lidí za den.

Už 30. prosince vyjel nemocniční mobilní tým k očkování do domova seniorů a v činnosti pokračuje do středy. "Skládá se ze dvou lékařů a dvou sester. Tým je schopný naočkovat až 300 lidí. Celkem zajel už do 71 objektů po celém kraji a podal 7200 dávek očkování klientům domovů seniorů nebo s pečovatelskou službou," uvedla Urbánková.

Dodala, že tým jezdil od severu od Letovic na Blanensku až po jih do Hrušovan nad Jevišovskou na Znojemsku. "Nyní pokračuje očkování asi 1000 zaměstnanců terénních sociálních služeb, byla po tom obrovská poptávka," poznamenala Urbánková. Podle ní je užití vakcíny bezpečné. "Jsou drobné lokální komplikace, jako bolestivost, ale zvlášť senioři vakcínu snáší velmi dobře," řekla.

Zdravotníci na jižní Moravě podali lidem už více než 100 tisíc dávek vakcín proti nemoci covid-19. Očkují nemocnice, očkovací centra, mobilní týmy i praktičtí lékaři.