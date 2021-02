Po půjčce by v určité situaci sáhlo 87 procent Čechů, vyplývá z průzkumu

Po půjčce by v určité situaci sáhlo 87 procent Čechů. Největší smysl půjčky přitom vidí v investicích do dlouhodobých projektů, například na pořízení bydlení by si půjčku vzalo 64 procent Čechů, na rekonstrukci 55 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 550 respondenty. Naopak na jednorázové financování dovolené, svatby nebo vánočních dárků by si dotazovaní půjčili spíše výjimečně.

Nejčastěji jsou půjčkám jako investici do bydlení nakloněni mladí lidé do 35 let. "Pro mladé páry, které si pořizují své vlastní bydlení, jsou vhodné tzv. sdílené půjčky, díky kterým společně dosáhnou na výhodnější podmínky úvěru," uvedl marketingový ředitel firmy Cofidis Cyril Křůpala.

Koupi auta lze podle něho považovat za dlouhodobé a leckdy i nezbytné rozhodnutí, na jeho pořízení by si vzalo půjčku 38 procent lidí. Větší ochotu půjčit si na vůz mají přitom překvapivě ženy, půjčce je nakloněno 42 procent z nich, zatímco mužů jen třetina. Přitom v roce 2018 tomu bylo naopak. Ačkoliv i tehdy o pořízení auta uvažovala třetina mužů, u žen šlo pouze o necelou čtvrtinu.

Další populární oblastí, kterou by lidé řešili půjčkou, je zdraví. Financovat záležitosti týkající se zdraví prostřednictvím úvěru by byla ochotna téměř pětina lidí. Navzdory současné situaci spojené s rozsáhlou zdravotní krizí jde o stejný výsledek jako v roce 2018. Zajímavé je, že do zdraví by prostřednictvím půjčky investovala nejčastěji nejmladší věková kategorie do 26 let, podotkl Křůpala.

Stejná věková skupina byla také nejotevřenější půjčce do vzdělání, na studia by si vzala půjčku pětina dotazovaných, zatímco v průměru je to 15 procent. Do vzdělání by zároveň bylo ochotno investovat dvakrát více vysokoškoláků než lidí se základním vzděláním.

Pozitivní jsou výsledky průzkumu, co se týká půjčování na jednorázové záležitosti, jako jsou třeba svatba, dovolená nebo vánoční dárky. Většina Čechů by půjčku v těchto případech nezvolila. Kvůli dovolené by se zadlužila čtyři procenta dotazovaných, kvůli vánočním dárkům jedno procento. Obdobné jsou výsledky průzkumu i u pořizování hobby vybavení, které je spíše krátkodobou záležitostí, nebo prostřednictvím půjčky pokrytí potřeb běžného provozu domácnosti.