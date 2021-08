Po srážce vlaků u Domažlic dva mrtví, několik těžce zraněných, desítky lehce

U obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov se ve středu kolem osmé ráno srazily dva osobní vlaky, jedním z nich byl expres z Mnichova, v němž cestovali také cizinci. Dva lidé zemřeli, pět je ve vážném stavu a čtyři jsou středně těžce zranění. Desítky lidí utrpěly lehčí zranění a jsou mimo ohrožení života - jsou potlučení, pomlácení, poškrábaní, řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Podle železničářů šlo o srážku vlaku Západní expres s osobním vlakem. Na místo dorazil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Na twitteru napsal, že expres projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce, škody půjdou do desítek milionů. Havárie se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout.

Hasiči potvrdili dva mrtvé na místě. Dále evidují pět vážně zraněných a tři středně těžce zraněné. Jeden člověk se podle nich po nehodě pohřešuje. Nejvážněji zranění byli přepraveni do pražských nemocnic v Motole a Střešovicích a do plzeňské fakultní nemocnice. Domažlická nemocnice, která také přijímá zraněné, zrušila všechny na středu plánované operace a uvolnila několik lůžek, pokud by byla potřeba hospitalizovat větší počet raněných.

Za záchrannou službu zasahovaly čtyři vrtulníky - pražský, hradecký, z Plzně-Líní a jihočeský. Bylo tam pět vozů pro likvidaci hromadného postižení osob, materiály, léky a další pomůcky, uvedla Svobodová. Dále tam zasahuje pět vozů rychlé záchranné pomoci, lékaři z vrtulníku. Pomáhají Jihočeši se dvěma záchrannými vozy a také záchranáři z Německa. Složky integrovaného záchranného systému si místo nehody rozdělily na dva úseky, kde společně zasahovaly desítky záchranářů, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

"Cestou letecké záchranné služby byli transportováni čtyři pacienti - dva do Prahy do Motola a Střešovic a tři do Plzně na emergency fakultní nemocnice," řekl Svobodová. Pozemní cestou převezli záchranáři tři středně těžce zraněné do plzeňské fakultní nemocnice a jednoho člověka se středně těžkým zraněním do nemocnice v Domažlicích. "Tři osoby hovořící německy jsou v péči posádek z Německa a následně transportováni do německých nemocnic," uvedla Svobodová. V domažlické nemocnici bylo v 10:30 pět lidí se středními a lehčími zraněními, ale podle mluvčího Jiřího Kokošky budou přibývat další. "Pro jistotu jsme si uvolnili lůžka tím, že jsme propustili doléčené pacienty a dále odkladem plánovaných operací. Máme tak připravená lůžka jak standardní, tak lůžka ARO a JIP pro těžké stavy," uvedla.

Poncar uvedl, že u nehody je 12 jednotek profesionálů i dobrovolníků, tedy zhruba 60 hasičů včetně drážních. "Všichni cestující už jsou evakuováni z vagonů. Ti, co byli zranění lehce nebo vůbec, tak byli transportováni do místního kulturního střediska (Milavče) a zbytek odvezly vrtulníky a sanitky. Na místě je posttraumatický intervenční tým a jedou tam i policejní psychologové a zřídili jsme informační linku pro občany postižené touto mimořádnou událostí na telefonním čísle 950 330 330," uvedl Poncar. Podle něj bude zásah na místě bude trvat dlouho.

Provoz na jednokolejné mezinárodní trati Praha - Pzeň - Furt im Wald - Mnichov bude podle webu ČD přerušen nejméně do 18:30. Mezi stanicemi Domažlice a Staňkov jezdí náhradní autobusová doprava.

Premiér Andrej Babiš (ANO) k vlakovému neštěstí uvedl, že je v kontaktu s novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR Vladimírem Vlčkem, který je na místě. "Bohužel jsou tam i nějací mrtví, což mě samozřejmě velice mrzí a taky chci vyjádřit soustrast všem pozůstalým. Teď jde o záchranu lidí, je tam plno zraněných. Musí se to samozřejmě vyšetřit," řekl novinářům.

Jde o největší železniční nehodu od minulého léta, kdy si desítky zraněných vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. Tam 7. července zahynuli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Jednu oběť a 35 zraněných měla nehoda z loňského 14. července na kraji Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do stojícího nákladního expresu. Srážka osobního vlaku, který jel loni 9. září z Klatov do Domažlic, s diagnostickou soupravou tvořenou lokomotivou a měřicím vozem, si vyžádala 19 zraněných.