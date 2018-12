Česko zasáhne silný vítr. Bude foukat celý víkend

Silný vítr, který má po celý víkend foukat v západní polovině Čech, v neděli zasáhne i Českomoravskou vrchovinu a severovýchod Moravy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tak rozšířil své páteční upozornění, podle kterého měl být silný vítr na Českomoravské vrchovině jen v noci na sobotu a severovýchodní část Moravy měla být větru ušetřena. Podle aktuálních informací v těchto oblastech ale v noci na neděli vítr zesílí a částečně slábnout bude až odpoledne.

Vítr může podle meteorologů v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Výstraha před ním platí pro Prahu a Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj do nedělních 16.00. Na Vysočině, v Moravskoslezském kraji a v některých okresech Olomouckého a Zlínského kraje vítr nabere na síle v noci na neděli a stejně jako v regionech v západní polovině Čech má foukat do nedělních 16.00.

Meteorologové v souvislosti s tím lidem doporučují, aby zajistili okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.