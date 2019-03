Česko zasáhne silný vítr, výrazně se ochladí

Na celém území České republiky s výjimkou Zlínského kraje bude v pondělí a v úterý silný vítr. V nárazech bude mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. Nejsilnější poryvy meteorologové očekávají zejména v západní polovině Čech v pondělí kolem poledne. Vyplývá z to z nedělního varování Českého hydrometeorologického ústavu.

Silný vítr bude souviset se studenou frontou, která přejde přes Česko od západu. Od pondělního dopoledne až do úterního odpoledne budou místy nárazy větru o rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině. Na západě Čech mohou mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. V úterý odpoledne bude vítr slábnout.

Lidé by podle doporučení meteorologů měli odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, jako jsou květináče či zahradní nábytek. Na horách je nutné omezit túry a nevydávat se do hřebenových partií. Kvůli silnému větru by měli být opatrní také motoristé.

Varování meteorologů před silným větrem platí od pondělních 10.00 do úterních 14.00 pro kraje Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Středočeský a pro Prahu. Pro Královéhradecký a Pardubický kraj spolu s Vysočinou, Olomouckým a Moravskoslezským krajem platí výstraha od pondělí 14.00 do úterý 14.00.