Husté sněžení zkomplikovalo dopravu na silnicích i železnici

Uzavřené silnice a nehody aut i vlaků přineslo v Česku úterní sněžení se silným větrem. Problémy měly hlavně kamiony. V Karlovarském kraji byla uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid a Klínovec, a zůstane tak nejméně do čtvrtečního rána. V Libereckém kraji zablokovala nehoda kamionu hlavní silnici z Tanvaldu do Harrachova. Asi hodinu byla uzavřená silnice I/43 z Lanškrouna na Albrechtice a Horní Heřmanice v Pardubickém kraji, odkud bylo třeba vyprostit uvízlé kamiony.

Od rána hustě sněžilo na horách na severu Čech a úklid silnic ztížil vítr, který vytvořil sněhové jazyky a závěje. I na hlavních silnicích se vytvořila vrstva sněhu. Pro kamiony nad šest tun silničáři kvůli sněhu do odvolání uzavřeli silnici přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Kvůli nehodě kamionu byla neprůjezdná i silnice 10 z Kořenova na Harrachov. Pro osobní auta už byl provoz obnoven.

V Libereckém kraji se situace v průběhu dne zlepšila, stále se ale objevují sněhové přeháňky. Sněží hlavně v horách, kde odklízení sněhu komplikuje silný vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky a závěje.

V souvislosti s počasím přibylo dopravních nehod. Mezi Žacléřem a Královcem na Trutnovsku skončila po havárii mimo silnici cisterna. Auta bourala i v centru Špindlerova Mlýna nebo v Peci pod Sněžkou. Podle policie by měli být řidiči opatrní v celých Krkonoších i Orlických horách.

Uzavřeny jsou sjezdovky i běžecké tratě

V Karlovarském kraji zůstává zavřená silnice z Božího Daru na Neklid a Klínovec. Kvůli počasí byly v okolí uzavřeny téměř všechny sjezdovky. Před nepříznivými podmínkami na horách varovala i Horská služba, lidé by podle ní neměli podnikat hřebenové túry. Kvůli silnému nárazovému větru zrušil skiareál Klínovec večerní lyžování. V části areálu se nicméně navzdory počasí lyžovalo, lyžaři se do areálu mohli dostat z Jáchymova k dolní stanici lanové dráhy Prima Express.

I běžecké tratě tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy, uvedly pracovnice infocentra v Božím Daru.

Na silnici I/6 u Bochova na Karlovarsku se auto převrátilo na střechu, což omezilo provoz na hlavním tahu z Karlových Varů do Prahy. U Vodné nedaleko Bečova nad Teplou na Karlovarsku narazil osobní vlak do stromu přes železniční trať. Nikdo z 16 cestujících nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí hasičů Martin Kasal.

Počasí si vyžádalo oběti na životech

V Pardubickém kraji byla asi hodinu uzavřená silnice I/43 z Lanškrouna na Albrechtice a na Horní Heřmanice, odkud bylo třeba vyprostit uvízlé kamiony. Ráno na kluzký povrch upozorňovali silničáři i na dálnici D5 na Tachovsku od hranic s Německem. Na jihu Čech uvízlé kamiony zablokovaly silnici 141 u Libínského Sedla na Prachaticku. V Jihomoravském kraji namrzaly cesty v Bílých Karpatech a sníh se objevil i na Kroměřížsku ve Zlínském kraji. Na Vsetínsku v některých úsecích byly i mlhy.

Meteorologové prodloužili výstrahu před silným větrem, na východě území hrozí do úterní půlnoci. Ve zbytku Česka platí výstraha do 18.00. Tvořit se budou zmrazky a náledí, ve vyšších polohách až do pátku sněhové jazyky, na horách ojediněle i závěje.

Větrné počasí není jen v Česku. V Dánsku přišlo o život šest lidí a 16 dalších utrpělo zranění při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje hlavní dánské ostrovy Sjaelland a Fyn.