Kam do vody? Pět tipů, kde se v Praze a okolí zchladit

Blíží se víkend, předpovědi počasí hlásí tropy. Plány jsou tudíž nejspíš jasné. Jet k vodě, relaxovat a pořádně se zchladit. Pokud ale už teď víte, že se nechcete tísnit v malých bazénech, kde bude od rána hlava na hlavě, máme pro vás pět tipů, kde přežít horký víkend.

Některé bazény jsou v tomto období často přeplněné a stává se, že již před polednem nemáte možnost se ani do areálu vůbec dostat. Co teď? Řešením může být například výlet do některého z přírodních koupališť, což má nespočet výhod. Voda v nádržích je většinou čistá a o dost chladnější než v bazénech. Tak na co čekáte? Honem sbalit deku, plavky a hurá do vody!

Opalovačka v biotopu Lhotka

Nachází se v blízkosti sídliště Novodvorská a vilové zástavby v Praze 4-Lhotka. Pro nadšené plavce máme dobrou zprávu. Biotop se otvírá v devět hodin a relaxovat tam můžete do 20 hodin, kdy se koupaliště zavírá. V prostorách areálu jsou tři velké vodní nádrže - jedna je na koupání, zbylé dvě na čištění. Pláž a ochoz kolem jezera jsou ze směsi drobných oblázků. Celodenní vstupné pro dospělého je sto korun, pro děti do tří let zdarma. A jaký je stav vody? Podle posledních dat Hygienické stanice hlavního města Prahy je voda vhodná ke koupání.

Pryč z Prahy do Konětop

Pokud uvažujete přece jen vyjet do přírody a odpočinout si od rušné Prahy, zkuste si udělat výlet do zatopené pískovny na Mělnicku, která se navíc nachází na kraji borového lesa. Jezero Konětopy je sice od hlavního města vzdálené přibližně 30 kilometrů, ale nabízí k odpočinku příjemné prostředí. Dospělí za vstup zaplatí 50 korun, snížené vstupné je za 25 korun. A voda je naprosto skvělá.

Relax v Mokropsech

Písečná pláž na břehu Berounky pod mokropským jezem, a to jen kousek od Prahy. Vstup je zdarma. Na místo se snadno dostanete autem, vlakem nebo i na kole po nově zrekonstruované cyklostezce. Nejenže se můžete v klidu opalovat a dopřávat si například mojito, ale o víkendech se můžete těšit i na grilovačku.

Koupání v Divoké Šárce

Mezi další oblíbené místa Pražanů patří betonové koupaliště v Divoké Šárce. Místo je ukryté mezi skalami, ale nemusíte se bát, určitě ho snadno najdete. Užívat vodních radovánek můžete od pondělí do neděle vždy od 10 do 18 hodin. V areálu jsou k dispozici dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště, tobogán, houpačky, skluzavky... zkrátka je to ideální místo pro návštěvu s rodinou. A pokud vás trápí představa neustále zvonícího telefonu, nemějte obavy - v areálu je velmi špatný signál, takže si telefonu ani nevšimnete. Vstup pro dospělé je sto korun, za děti se platí padesát korun.

Proboštská jezera u Brandýsa nad Labem

Písečná pláž, místy vegetace, velké jezero - vyrazte s rodinou na výlet, zahrajte si ping-pong nebo třeba tenis a pak si skočte do vody zaplavat. Areál Proboštských jezer, vzdálený přibližně 35 kilometrů od Prahy, nabízí pro zábavu spoustu aktivit. Díky rozlehlosti areálu a velikosti zázemí je kapacita areálu až 1800 lidí denně.