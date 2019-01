Konec kalamity v Božím Daru, počasí se umoudřilo

Počasí se přes noc uklidnilo, po několika dnech sněhové kalamity se podařilo zprůjezdnit všechny hlavní silnice do Božího Daru. Vpodvečer byl proto v nejvýše položeném českém městě odvolán šest dní trvající kalamitní stav. Dvě silnice zůstávají kvůli sněhu uzavřené v Pardubickém kraji. Na horách se mohou kvůli větru tvořit sněhové jazyky.

Silnice I/25 na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena dnes okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů. Před polednem se podařilo obnovit také průjezd na silnici z Božího Daru na Neklid a Klínovec. Nadále je uzavřená silnice na Zlatý Kopec, která je posetá spadanými stromy.

Situace v Božím Daru se natolik zlepšila, že v 17:00 byl odvolán kalamitní stav, který platil od pátku. Trvá zákaz vjezdu do města s výjimkou místních, záchranářů a lidí s vyhrazeným parkováním a bude podle starosty Jana Horníka (STAN) platit do konce zimní sezony. V platnosti je zatím i vstup do obecních lesů a na běžecké trasy vedoucí lesními porosty na správním území města.

Jinde ještě nějaké problémy přetrvávají

V Pardubickém kraji zůstává kvůli pádu stromů na vozovku neprůjezdná komunikace I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Neprůjezdný je také úsek mezi Cotkytlí a Štíty. Na mnoha místech kraje komplikují dopravu nehody vozidel, které kvůli sněhu havarovaly.

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na vozovkách sníh, často se tvoří sněhové jazyky nebo náledí. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách.

Na Vysočině se nad ránem podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Hlavní tahy v kraji, včetně dálnice D1, jsou mokré. Na vedlejších silnicích leží ujetý a zledovatělý sníh krytý posypem. Dopravu komplikují uvázlé kamiony. Kvůli vyproštění jednoho z nich je uzavřená silnice mezi obcemi Stáj a Zhoř na Jihlavsku.

V Libereckém kraji silničáři nedoporučuji řidičům nákladních aut, aby jezdili po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.

Silničářům se dnes podařilo obnovit dopravu na všech komunikacích v Ústeckém kraji. Po takřka třech dnech se lidé bez potíží dostanou i do Krušných hor. Počítat musí řidiči se zbytky sněhu na vozovkách.

Sníh dnes znesnadňuje dopravu také na Moravě a ve Slezsku. Sněhové jazyky se kvůli silnému větru místy tvoří ve vyšších polohách Jesenicka, Šumperska a Olomoucka. V Českém Těšíně na Karvinsku museli poprvé od sněhové kalamity v roce 2006 odvážet nákladními auty sníh z města. Z ulic už takto bylo vyvezeno přes 130 tun sněhu.