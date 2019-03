Na Sněžce měl vichr rychlost i přes dvě stě kilometrů v hodině

Na Sněžce dosáhl vítr v noci na pondělí síly orkánu, v nárazech měl i přes 200 kilometrů v hodině, na nedaleké hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů přes 110 kilometrů v hodině. Řekl to Martin Stráník z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové. Ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, přes den by měl vítr slábnout. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině.

"Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu. Ve tři hodiny ráno tam dosahoval 57,4 metru za vteřinu (206,6 km/h). V Královéhradeckém kraji to bylo nejvíce," řekl Stráník. Podle něj je to letos nejvyšší naměřená hodnota větru v Královéhradeckém kraji.

Na Sněžce vlivem silného větru byly přerušeny dodávky elektrického proudu. "Večer nebylo možné z baráku vylézt, jaký byl vítr. Vypadla elektřina. V neděli mezi 21.00 a 22.00 dosahoval v nárazech 195 kilometrů v hodině. I když je vítr poměrně silný, škody na objektu nepředpokládáme. Takový vítr není nic, co bychom neznali. Přesto si myslím, že letos je to asi nejvíc, co na Sněžce foukalo," řekl správce poštovny Dalibor Blaha.

Ráno se kvůli vichřici nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu.

Správa Krkonošského národního parku žádné významné škody v lesích neeviduje. "Mohou to být někde jednotlivosti, ale rozhodně nejde o kalamitu rozsahu orkánu Kyrill, tedy nic významného. Stromy jsou bez sněhu, takže není plocha, do které by se vítr opíral. Kromě toho nejvíce foukalo na hřebenech, jež jsou vesměs bez lesů. Zatím v terénu nenacházíme zásadní problém," řekl dopoledne mluvčí KRNAP Radek Drahný. Všechny přístupné turistické trasy jsou průchodné. Při orkánu Kyrill v lednu 2007 bylo v Krkonoších poničeno 88 tisíc metrů krychlových dřeva.

Pořád platí druhý stupeň

V Krkonoších stále platí druhý mírný stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je okolo 220 centimetrů sněhu, za poslední tři dny tam na ledovou krustu napadlo asi čtvrt metru sněhu za působení silného jižního později západního větru. V polohách pod 1200 metrů nad mořem byly srážky smíšené až dešťové. Proto je sněhová pokrývka ve spodních vrstvách mokrá. Podle předpovědi by mělo napadnout dalších asi deset centimetrů sněhu za působení silného západního větru. "Mohou se vyskytnout laviny deskové a laviny z klouzavého sněhu," uvedl Robert Dlouhý z horské služby Krkonoše. V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, jež se většinou zastaví na svahu.

Dnes by mělo být v Hradeckém kraji oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Na většině území se přes den mohou objevit sněhové přeháňky, v polohách pod 400 metrů nad mořem mohou být přeháňky smíšené nebo dešťové. Vítr by na horách mohl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině, postupně by měl ustávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až šesti stupni Celsia, na horách má být kolem minus dvou stupňů.

Silný vítr v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámal stromy a ničil střechy. Hasiči měli od nedělních 19.00 do pondělního rána hlášeno 200 událostí, z nichž 180 bylo v souvislosti s větrem. Energetici v kraji kvůli velkému množství poruch vyhlásili kalamitní stav.