Na většině území Česka bude dál sněžit a hrozí náledí

Na většině území Česka bude v noci na pondělí sněžit a hrozí tvorba náledí. Na Moravě budou asi také dále stoupat hladiny řek. Vyplývá to z výstrahy, kterou večer zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Silné sněžení po celý den komplikovalo v Česku dopravu i dodávky energií. Přes noc může ještě napadnout místy až 15 centimetrů nového sněhu.

Největší příval sněhu hrozí podle meteorologů na Klatovsku v Plzeňském kraji, kde může do půlnoci napadnou pět až 15 centimetrů sněhu. Spolu s dřívějším pondělním sněžením tak napadne dohromady až 25 centimetrů sněhu. Podle meteorologů mohou vzniknout velké problémy v dopravě, takže by lidé neměli vyjíždět autem, pokud nemusí.

Další sníh očekává ČHMÚ na většině území republiky. Výstraha neplatí pouze pro část jižních a východních Čech a jižní Moravy. V Čechách bude padat sníh v první polovině noci na pondělí a ve druhé polovině se přesune na Moravu a Slezsko, kde výstraha platí až do pondělních 06.00. Nového sněhu napadne zhruba od čtyř do 12 centimetrů. Na jihu a východě Čech a celé Moravě a Slezsku hrozí od dnešního večera až do pondělních 09:00 tvorba náledí.

V části Moravy také až do pondělních 12:00 mohou dále stoupat hladiny řek. "Během noci na pondělí mohou hladiny zejména levostranných přítoků Moravy dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity. V pondělí ráno očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity na řece Moravě. V některých profilech mohou být krátkodobě dosaženy i druhé stupně povodňové aktivity. Výjimečně může dojít k dosažení prvního stupně povodňové aktivity i na malých tocích v horních částech povodí Jihlavy a Svratky," oznámili meteorologové.

Na první povodňový stupeň, nejnižší ze tří stupňů, vystoupala již dnes odpoledne hladina na Bystřičce nad vodní nádrží ve Zlínském kraji a na řece Svratce v Dalečíně na Vysočině. Na obou místech byly řeky stále na prvním stupni i večer. Hladina Svratky také večer vystoupala až na druhý povodňový stupeň v Borovnici na Vysočině.