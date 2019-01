Na začátku února se ochladí, noci budou mrazivé

V nadcházejících čtyřech týdnech se budou teploty v Česku pohybovat kolem hodnot obvyklých pro tuto část roku. Nejteplejší má být příští týden, na začátku února se ochladí. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 14. ledna do 10. února 2019 bude teplotně průměrné," oznámili meteorologové. Příští týden se budou teploty přes den pohybovat nejčastěji mezi minus jedním až plus čtyřmi stupni Celsia. V noci budou klesat většinou na plus jeden až minus čtyři stupně.

Na začátku února se ale ochladí. Podle odhadu meteorologů bude přes den kolem nuly a noci už budou mrazivé.

Ani z hlediska srážek by následující čtyři týdny neměly vybočovat z normálu. "Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat od šesti do 10 milimetrů, nejvyšší úhrn se předpokládá v prvním týdnu kolem 14 milimetrů," uvedl ČHMÚ.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 14. lednem a 10. únorem je minus 1,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2002, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr, minus 9,5 stupně, meteorologové zaznamenali v roce 1963.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.