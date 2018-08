Nadprůměrné teplo až do půlky září. Třicítky ale nebudou

Nadprůměrně teplé počasí vydrží minimálně do konce srpna a zřejmě i v první polovině září. Koncem příštího týdne se sice ochladí na 20 až 25 stupňů Celsia, ale do konce letních prázdnin teploty znovu porostou. Už ale asi nepřekročí tropickou třicítku jako v uplynulých týdnech. Srážky budou průměrné, jen přechodné a ne na celém území republiky, takže v některých oblastech se srážkový deficit bude i nadále prohlubovat. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V první polovině září budou sice teploty s blížícím se podzimem klesat, ovšem stále budou panovat mírně nadprůměrné hodnoty pro toto roční období.

"Období od 20. srpna do 16. září zůstane jako celek teplotně nadprůměrné. Po velmi suchém období s podprůměrnými srážkami by se úhrny srážek v následujících týdnech měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru. Srážky se ovšem budou vyskytovat jen přechodně a budou na území republiky rozděleny nerovnoměrně, což znamená, že v některých oblastech se srážkový deficit bude i nadále prohlubovat," uvedli meteorologové.

Dny od 23. července do 19. srpna se podle ČHMÚ zapíšou jako období s nejvyššími teplotami v novodobé historii. "Důvodem je, že v každém ze čtyř týdnů po sobě byly naměřené nadprůměrné teploty," konstatovali meteorologové.