Nanicovatá zima. Oteplí se až na 8 °C, Štědrý den proprší

V nevýrazné oblasti vyššího tlaku vzduchu se v pondělí večer bude nad západními Čechami rozpadat další okluzní fronta. Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou bude do Česka proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Vypadá to, že kdo si chce užít o svátcích sníh a zimní radovánky, musí do vyšších poloh. Na jaké počasí se máme v příštích dnech připravit?

V pondělí bude zataženo až oblačno. Ojediněle slabé sněžení, ráno i mrznoucí mlhy. Večer na západě Čech místy sněžení, ojediněle i srážky mrznoucí. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.

V úterý se čeká zataženo až oblačno, zpočátku v Čechách místy slabé sněžení. Odpoledne a večer částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce ojediněle kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.

Ve středu čekejme oblačno až polojasno, postupně místy zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Večer od západu přibývání frontální oblačnosti. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce ojediněle kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.

Ve čtvrtek má být většinou zataženo. V Čechách od západu místy sněžení, pod 400 m i srážky smíšené. Večer se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.

V pátek bude většinou zataženo, místy sněžení, postupně od západu déšť, ve východní polovině území ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.

Český hydrometeorologický ústav ve vyhlídce počasí v období od soboty do pondělí 24. prosince avizuje většinou zataženo, občas déšť, ve východní polovině území zpočátku sněžení, ojediněle i mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty zpočátku +2 až -3 °C, postupně 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C, na východě zpočátku kolem 1 °C.