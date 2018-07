Po horkém čtvrtku dorazí silné bouřky, varují meteorologové

Velkou část Česka zasáhnou vedra s teplotou až 32 stupňů Celsia a v pátek odpoledne a večer silné bouřky. V Ústeckém kraji je také do odvolání zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.

Výstraha před vysokými teplotami platí do 19.00 pro oblasti do 400 metrů nadmořské výšky, a to v Praze, Středočeském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a také v částech Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Pro Ústecký kraj také kvůli přetrvávajícímu suchu platí výstraha před požáry, kterou podle meteorologů neovlivní ani lokální deště.

V pátek se pak budou hlavně na jihovýchodě republiky vytvářet bouřky, ojediněle i s přívalovými dešti. Výstraha před silnými bouřkami platí v pátek od 12.00 do 21.00 pro jižní polovinu Jihočeského kraje, východní část Vysočiny a kraje Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský. Přívalový déšť může místy zatopit níže položená místa a sklepy.

Kvůli horku meteorologové doporučují lidem omezit tělesnou zátěž a pohyb na přímém slunci, dodržovat pitný režim a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, hlavně v autech. Kvůli suchu by také lidé neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu a měli by úsporně hospodařit s vodou.