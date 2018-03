Počasí o víkendu překvapí, pak se zase ochladí

Pokud čekáte oteplení, ještě si dva týdny počkáte, protože přes Českou Republiku přechází studená fronta. Jarní počasí by se mělo dostavit až v první polovině dubna. O víkendu se alespoň dočasně oteplí a podle Českého hydrometeorologického ústavu by měly teploty v neděli dosahovat v Čechách až dvanácti stupňů. V sobotu to bude o pár stupňů méně, zatímco dnes a zítra se příliš neohřejeme. Jak tedy bude?

Dnes očekávejte, že se od severozápadu Čech obloha postupně zatáhne. Výjimkou nebudou ani sněhové přeháňky, v nejnižších polohách pak očekávejte dešťové nebo smíšené. Ojediněle se objeví mlhy, a to i mrznoucí. Teploty se budou pohybovat lehce nad nulou. V noci ale může rtuť teploměrů klesnout až k minus dvanácti, přičemž se běžně bude pohybovat v rozmezí -3 až -7 stupňů, na jihovýchodě republiky i -10.

Podobné počasí bude panovat i v pátek. Bude zataženo až oblačno, od východu se může oblačnost trhat. Na rozdíl od čtvrtku by se mělo výrazněji oteplit. V nížinách si pak nezapomeňte na cestu deštníky, protože se mají na českým územím objevovat četné přeháňky. Mírné oteplení bude předzvěstí teplejšího víkendu, kdy denní naměřené údaje mohou dosáhnout až devíti stupňů nad nulou. To se týká zejména neděle. Ale ani v sobotu by mrznout nemuselo.

Meteorologové předpovídají nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C. V Čechách dokonce dvanáct. V neděli bude polojasno až oblačno. Na Moravě bude místy zataženo nízkou oblačností a ojediněle se objeví slabé sněžení nebo mrholení, zpočátku i mrznoucí. Nadcházející dny se dá očekávat další pokles teplot, ale o nijak zásadní ochlazení by se již jednat nemělo.