Přesnější než Norové. Nové aplikace ČHMÚ bud zájem

Dvě aplikace pro mobilní telefony, které v pondělí vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), mají přes 15 tisíc stažení. Podle meteorologů jsou přesnější než norský systém, obsahují totiž data, která pokrývají území ČR čtyřikrát hustěji.

"Aplikace stály sedm milionů korun a jejich vývoj trval čtyři roky. Už nyní plánujeme, jaká další data by se v aplikacích mohla objevit," řekl řekl ředitel ČHMÚ Mark Rieder.

Aplikace s názvem ČHMÚ a ČHMÚ+ si zájemci mohou stáhnout zdarma do mobilních telefonů se systémem Android. Verze pro iOS se chystají, ke stažení budou za tři měsíce. "Za velký úspěch bychom považovali, kdyby celkově dosáhly 100 tisíc stažení," řekl Rieder. Data, která aplikace poskytují, jsou podle něj přesnější a podrobnější než informace z norské aplikace. "Model Evropského centra pro střednědobou předpověď, který používají Norové, je v ploše deset krát deset kilometrů, tedy 100 kilometrů čtverečních. Náš Aladin má v tuto chvíli rozlišení 4,9 krát 4,9 kilometru, čili je čtyřikrát podrobnější. Od příštího roku to bude 2,4 krát 2,4 kilometru, takže ještě přesnější," vysvětlil ředitel ČHMÚ.

České aplikace obsahují nejen předpovědi počasí, ale také například údaje z meteorologického radaru, vývoj teplot, srážek či oblačnosti a verze ČHMÚ má i data o aktivitě klíšťat. Druhá z aplikací poskytuje zase navíc údaje o znečištění ovzduší, stavy řek a UV index. Ředitel uvedl, že zpoplatnění této služby ústav neplánuje. Naopak už nyní meteorologové uvažují o tom, jaká další data by mohli uživatelé mobilních telefonů získat. "Mohla by to být detekce blesků nebo snímky z webových kamer z našich stanic," řekl.

Obě aplikace si zatím podle ředitele vedou v hodnocení velmi dobře, uživatelé jim udělili v průměru více než čtyři z pěti možných hvězdiček. Objevují se ale už také náměty, co by se mohlo zlepšit. Je to hlavně možnost vypnutí výstrah, pokud si je uživatel nepřeje zobrazovat.

V poslední době meteorologové vydali výstrahy před silným větrem, nebezpečím požárů a bouřkami. Ta poslední se nenaplnila. Podle Riedera je to tím, že se k Česku neblížil souvislý pás bouřek, ale bouřky měly nad Českem teprve vznikat. Předpověď proto byla komplikovaná. "Snažíme se k tomu přistupovat principem předběžné opatrnosti. Když máme pocit, že by nějaký jev mohl nastat, raději vydáme výstrahu, než abychom na něj neupozornili a přišel," řekl Rieder.

Nové aplikace vyšly na sedm milionů korun, jejich příprava trvala čtyři roky. Původně se podle Riedera počítalo se třemi roky vývoje, práce ale nabraly zpoždění. Rieder, který se stal ředitelem ČHMÚ loni na podzim, rozpracovaný projekt pouze dokončil.

ČHMÚ spadá pod ministerstvo životního prostředí. Má přibližně 700 zaměstnanců a ročně hospodaří zhruba se 700 miliony korun. Většinu peněz čerpá od státu, na čtvrtinu výdajů si musí sám vydělat. Kromě centrálních pracovišť má i sedm regionálních poboček a síť profesionálních meteorologických stanic.