Vedra budou pokračovat, o víkendu se mírně ochladí

Česko v pátek čeká další velmi teplý den. Venkovní teploty podle meteorologů opět překročí tropickou třicítku, maxima by měla znovu atakovat 36 stupňů Celsia. Stejné vedro očekává Český hydrometeorologický ústav i v sobotu, v neděli by se mělo o čtyři stupně ochladit. Lidé by při horku měli dbát na dostatečný přísun tekutin a omezit tělesnou zátěž. Kvůli suchu také platí riziko požárů.

Celotýdenní vlna veder pokračovala i ve čtvrtek, kdy na řadě míst znovu padly denní teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu 37,2 stupně Celsia - meteorologové znovu naměřili v Řeži u Prahy. Teploty ale byly proti středě nepatrně nižší.

S horkem se potýkají nemocnice, soudy, domovy pro seniory či sportovci. V internetových obchodech v posledních dnech o stovky procent vzrostlo vyhledávání zboží v kategorii klimatizace.