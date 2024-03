Počet členů Junáka od roku 2006 roste, loni jich bylo 75.650

Počet členů Junáka-českého skauta od roku 2006 roste a například v letech 2014 až 2023 se jeho členská základna zvýšila o 52 procent na loňských 75.650 členů. V příštích letech by počet skautů mohl překročit 100.000, podmínkou dalšího rozvoje je zajištění dostatku kluboven, základen a tábořišť.

Údaje z dokumentu Vyhodnocení naplňování Strategie 2022 dnes v Olomouci projednal valný sněm této organizace pro děti a mládež. Na sněmu pět stovek skautských vedoucích z celé republiky diskutuje o budoucnosti a prioritách Junáka-českého skauta, v neděli zvolí nové vedení.

"Nárůst počtu členů je způsoben přibýváním mladších členů ve všech věkových kategoriích a rostoucím počtem dospělých členů, kteří zůstávají v organizaci," stojí v dokumentu. Dětí do 15 let bylo loni v Junáku evidováno 43.778, do kategorie 16 až 18 let spadalo 7527 členů a od 19 do 26 let 9016 skautů. Starší než 26 let bylo 15.329 členů. Před deseti lety odcházela z Junáka - českého skauta meziročně až pětina jeho členů, nyní je fluktuace podle vedení organizace nižší. "Podíl mladších členů na počtu všech členů se dlouhodobě pohybuje mezi 63 procenty až 68 procenty, od roku 2010 osciluje okolo 68 procent," uvedlo.

V roce 2023 měl Junák - český skaut 484 středisek, kterých bylo ve srovnání s rokem 2020 o deset více. Na jedno středisko loni připadlo v průměru 156 členů, v roce 2020 jich bylo 143. Počet oddílů mladších členů se zvýšil z 1500 v roce 2013 na loňských 1643. "Počet oddílů roste, činovníkům nově vznikajících oddílů nabízíme metodickou a finanční podporu. Přesto se zakládání nových oddílů v místech, kde zatím nejsou, daří pouze omezeně. Zejména vinou nedostatečných personálních kapacit vzniká nových oddílů celkově méně, než by mohlo a dávalo smysl," stojí v dokumentu.

Vedení Junáka se proto chce v příštích letech více zaměřit na zajištění prostor pro klubovny a základny, aby organizace mohla uspokojit rostoucí poptávku po členství. "Zejména ve větších městech je silně neuspokojena společenská poptávka po skautské výchově a čekací listiny rostou do nedostupnosti, což se projevuje i tak,že do skautských oddílů jsou zde přijímány zejména děti uvědomělých rodičů, kteří je včas zapíšou na čekací listinu," upozornili autoři strategie Junáka do roku 2030.