Počet dlužníků za telefon je nejnižší za deset let

Počet zákazníků, kteří nezaplatili svým dodavatelům za telekomunikační služby, je nejnižší za posledních deset let. Přestože počet SIM karet a objemy čerpaných služeb rostou, nové dluhy prakticky nevznikají. Za celý trh jsou to jednotky tisíc případů měsíčně, oproti desetitisícům dlužníků, kteří několik let přibývali po hypoteční krizi z roku 2008. Důvodem jsou klesající ceny telekomunikačních služeb, vyšší ochrana spotřebitelů a rostoucí kupní síla zákazníků. Vyplývá to ze statistik inkasní společnosti M.B.A. Finance a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Podle údajů ČTÚ loni přibyla jen tisícovka nových řízení ve II. stupni, tedy na základě rozkladu, což byl meziroční pokles o dvě třetiny případů. Z celkových 69.000 účastnických sporů I. stupně jich v roce loni ČTÚ vyřešil 35 tisíc. Pozitivní vliv na pokles počtu neplatičů má i zvýšená ochrana spotřebitele platná od dubna 2020, která zjednodušuje proces přenosu čísla a reguluje výši sankce při předčasném ukončení smlouvy.

Telekomunikace se na celkovém počtu dlužníků podle M.B.A. podílí 13 procenty. Průměrný dluh se mírně zvýšil a za tři roky narostl o 16 procent na 5407 korun, což ovlivnila změna skladby čerpaných služeb. Zatímco provolané minuty již přes pět let stagnují a cena za neomezené mobilní volání za tři roky spadla na polovinu, přenesená data exponenciálně rostou a mobilní internet si drží vyšší ceny.

Operátorům tak data generují největší zisky, ale jsou také rizikovější, protože vysoké účty za datové služby při nezaplacení způsobují vyšší ztráty. "Snaží se (operátoři) klientům nastavit optimální tarif podle toho, jaké služby využívají, aby nehrozilo riziko přehnaně vysokých faktur za jejich dokupování, a případně včas reagují pozastavením služeb, aby nevznikla zbytečně vysoká pohledávka," uvedl provozní ředitel M.B.A, Jakub Zetek.

V Česku je téměř 15 milionů aktivních mobilních SIM karet.