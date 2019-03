Počet dopravních nehod spojených s alkoholem výrazně vzrostl

Přestože Česko patří mezi země s nulovou tolerancí alkoholu za volantem, počet nehod na silnicích spojených s požitím alkoholu je u nás stále na vzestupu. Policejní statistiky ukazují, že během loňského roku 4 626 viníků havárií před jízdou požilo alkohol. Na potenciální finanční následky "jízdy pod vlivem" řidiče o víkendu upozornila speciální osvětová akce společnosti Jan Becher Pernod Ricard.

Nehod spojených s alkoholem u nás stále přibývá. V loňském roce bylo na českých silnicích o 375 nehod více ve spojitosti s konzumací alkoholu, než tomu bylo v roce 2017. Celkem šlo o 4 626 autonehod, které si vyžádaly 62 životů. U 2818 nehod, což představuje nadpoloviční většinu, viník havárie řídil dokonce s více než 1,5 promile alkoholu. Při těchto neštěstích přišlo o život 33 lidí.

Policie ČR se proti zmiňovaným smutným statistikám snaží každoročně bojovat pomocí několika desítek bezpečnostních akcí po celé republice, které jsou cíleně zaměřené na kontrolu alkoholu u řidičů. Kromě toho pak policisté v jednotlivých krajích pravidelně provádějí také kontroly v rámci různých kulturních či sportovních událostí, například při výjezdu řidičů z místa konání festivalů, koncertů a podobně.

Alkohol policisté řidičům běžně měří i při namátkových kontrolách a v některých případech testují i to, zda neřídí pod vlivem drog. Dalším opatřením je pak i dlouhodobá spolupráce Police ČR s organizací BESIP a dalšími preventivními projekty jako třeba Nemyslíš, zaplatíš nebo Na pivo s rozumem. Se speciální osvětovou akcí o víkendu přišla také značka Becherovka, která návštěvníky vybraných pražských podniků šokovala falešnými "účty za nehodu".

Falešné účtenky obdrželi zákazníci deseti pražských podniků, kteří v průběhu večera pili alkoholické nápoje, místo klasického účtu za konzumaci. Na fiktivním účtu našli vyčíslené náklady za poškození dopravního značení, odtahovou službu či náročné operační výkony nutné k ošetření úrazů způsobených nehodou.

"Za střízlivé a pojištěné viníky nehod pojišťovny škodu uhradí buď z povinného ručení nebo z havarijního pojištění. S alkoholem to ale bohužel nejde. Poškozeným samozřejmě škodu z povinného ručení podnapilých viníků zaplatíme, protože oni nemohou za to, že jim jí způsobili opilci, ale po nich pak peníze požadujeme zpět. Pokud dojde k vážnému ublížení na zdraví nebo smrti, náklady se mohou vyšplhat až do stovek tisíc či milionů korun," říká mluvčí Allianz Václav Bálek.

Zákazníkům bylo celkem vydáno 600 falešných účtů. "Akcí jsme řidiče chtěli upozornit na to, že řízením pod vlivem alkoholu riskují kromě pokuty a materiální škody i lidské životy," uvedl Jakub Loos, manažer značky Becherovka. Akce proběhla ve spolupráci se společností Liftago, která poskytla zákazníkům slevu na bezpečný odvoz taxíkem.