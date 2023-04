Počet hromadně rozesílaných reklamních e-mailů stoupá, za posledních pět let téměř o třetinu

Množství reklamních e-mailů rozesílaných do schránek českých uživatelů se za posledních pět let zvýšilo o 32 procent. Počet zpráv označených jako spam, tedy nevyžádané sdělení, za stejné období klesl o 58 procent. Vyplývá to ze statistik společností Ecomail a Seznam.cz, ČTK o tom informovala jejich mediální zástupkyně Klára Duháčková.

V posledním roce například služba Email.cz od Seznamu nahlásila nárůst počtu přijatých hromadných marketingových zpráv o 2,4 procenta na 12,6 miliardy. Běžná e-mailová korespondence podle ní naopak v minulém roce klesala.

Hromadně rozesílané zprávy tvoří v objemu doručovaných e-mailů na Seznamu více než 50 procent. Do kategorie hromadné pošty patří e-maily, které jsou odesílány většímu počtu lidí zároveň, lidé se k jejich odběru dobrovolně přihlásili a odesílatel má tedy platný právní titul.

"Firmy využívají marketingové e-maily jako efektivní a levný způsob k oslovení zákazníků s personalizovanými nabídkami a slevami šitými na míru. E-mailingové kampaně jsou v porovnání s ostatními nástroji navíc finančně méně náročné a přitom dosahují dobrých výsledků i vysoké návratnosti," uvedl spoluzakladatel společnosti Ecomail Jakub Stupka.

Vůbec nejúspěšnější v počtu rozesílek tradičně bývá období Black Friday před vánočními svátky. Například v minulém roce stoupl počet rozesílaných e-mailů v tomto období přes Ecomail o 45 procent na 12,5 milionu.

Dlouhodobě podle Seznamu klesá také počet zahozených nebezpečných zpráv, což může poukazovat i na zvyšující se bezpečnost v rozesílkách a e-mailingu obecně. Díky přesnější detekci spamu klesl počet kliknutí na "Označit jako spam" za poslední rok o tři procenta, plyne ze statistik. V porovnání s rokem 2017, kdy bylo za spam považováno až 36,1 milionu e-mailů, bylo v roce 2022 označeno jako spam 15,1 milionu zpráv. To představuje pokles o více než polovinu.