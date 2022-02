Počet nových případů covidu v pondělí klesl o 10 tisíc, ubylo i hospitalizací

V pondělí testy potvrdily 19 459 nových případů covidu-19, zhruba o 10 tisíc míň než před týdnem. Ubylo ale také provedených testů. Bylo to poprvé po pěti týdnech, kdy byl pondělní nárůst nižší než 20 tisíc případů. Hospitalizovaných s prokázanou nákazou novým typem koronaviru v pondělí poprvé za tři neděle v mezitýdenním srovnání ubylo, a to o 147 na 3705 lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Kromě nových případů hygienici v pondělí zaznamenali také 3742 podezření na opakovanou nákazu. Ve stejný den o týden dříve jich bylo o zhruba 1600 víc.

Na 100 tisíc obyvatel připadá v Česku 1393 prokázaných případů covidu za posledních sedm dní. Je to o téměř 100 případů méně než v neděli a zároveň je to nejnižší hodnota incidenčního čísla od 21. ledna. Nejvýrazněji se nákaza šíří v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Karlovarském a v Praze.

Na úrovni okresů je nejhorší epidemická situace na Blanensku a Mladoboleslavsku. V obou regionech připadá na 100 000 obyvatel přes 1800 nových případů za poslední týden. Naopak Rakovnicko a Teplicko mají incidenční číslo nižší než 1000.

V nemocnicích bylo k pondělí 3705 lidí s prokázanou nákazou, z toho 254 v těžkém stavu. Oproti víkendu hospitalizací tradičně přibylo, ale ve srovnání s pondělím o týden dříve počet pacientů klesl. Počet lidí v těžkém stavu ale naopak zhruba o dvě desítky stoupl.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v Česku prokazatelně nakazilo přes 3,4 milionu lidí. Počet zemřelých s covidem se blíží 38 tisícům. V pondělí přibylo do statistik 27 úmrtí na celkových 37 946.

Laboratoře prověřily v pondělí na přítomnost nového typu koronaviru necelých 99 tisíc vzorků. O týden dříve jich bylo o třetinu víc. Počty provedených testů klesají v mezitýdenním srovnání 13. den v řadě.

Klesá rovněž zájem o očkování proti těžkému průběhu covidu. V pondělí zdravotníci aplikovali 10 146 dávek. O týden dříve jich podali skoro 16 400. Od začátku vakcinace v prosinci 2020 bylo v Česku aplikováno téměř 17,3 milionu dávek očkování.