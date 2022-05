Počet přijíždějících a odjíždějících uprchlíků se vyrovnal

Příjezdy a odjezdy uprchlíků z Ukrajiny po železnici se v posledních týdnech vyrovnaly. Do Česka stále týdně přijíždějí vlaky tisícovky běženců, stejný počet jich však ze země zároveň odjíždí, ať už dál na západ Evropy, nebo zpět směrem na Ukrajinu. Celkový počet přepravovaných uprchlíků je pak zhruba na pětině březnových hodnot. Vyplývá to z informací dopravců.

Od začátku války vydalo Česko ukrajinským uprchlíkům dosud skoro 333 tisíc speciálních víz. Většinu uprchlíků v Česku tvoří ženy a děti. Vedle železnice cestují do země autobusy nebo auty.

Největší nápor cestujících dopravci zaznamenali v prvních týdnech konfliktu na Ukrajině, v dubnu už začal jejich počet postupně klesat. Spolu s tím naopak začal stoupat počet běženců, kteří z Česka odjeli. "V celkovém počtu se zvětšil podíl osob, které odjíždějí z ČR, ať už do Polska, nebo na Slovensko, ale také do Rakouska nebo do Německa," řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Podle něj se tak nyní už u sledovaných mezistátních linek blíží poměr přijíždějících a odjíždějících vyrovnaným hodnotám.

Dráhy zároveň upozornily na to, že oproti prvním březnovým týdnům už vlaky nejsou tak přeplněné. "Kapacita vlaků v současnosti postačuje poptávce a je dostatek volných míst i pro běžnou frekvenci 'normálních' cestujících, kteří směřují do či ze zahraničí," podotkl Šťáhlavský.

Nižší poptávku po pravidelných spojích ze Slovenska a také humanitárních speciálů z Polska ve srovnání s počátkem března potvrdil i RegioJet. I tak je však podle manažerky RegioJetu Terezy Ptáčkové zájem stále velký. Podle ní to ale platí i pro spoje směrem na Ukrajinu. RegioJet od začátku konfliktu na Ukrajinu v závěru února přepravil do ČR přes 20 tisíc běženců z Ukrajiny.

Železniční dopravci do závěru dubna přepravili do ČR z Ukrajiny více než 120 tisíc uprchlíků. Naopak na Ukrajinu nebo k jejím hranicím od vypuknutí války vypravili 60 humanitárních spojů, které vezly více než 4000 tun humanitární pomoci.