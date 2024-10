Počet případů černého kašle na jihu Čech překonal hranici 3000. V posledním týdnu hygienici evidovali 29 nových pacientů, což je stejný počet jako za celý loňský rok. Letos jde přitom už o 3039 případů černého kašle. V tiskové zprávě o tom informovala ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

"Nejvíce případů celkově od začátku roku registrujeme stále mezi středoškoláky, v kategorii 15 až 19 let je to 683 případů. Mezi dospělými v kategorii 45 až 54 let je aktuálně 439 případů, další věkové kategorie mají výskyt nižší," uvedla. Lze předpokládat, že tento týden bude počet nových případů především u dětí nižší, protože budou trávit méně času v kolektivech. Ovlivní to podzimní prázdniny, které jsou do středy. Kromě toho některé školy navíc na čtvrtek a pátek nařídily ředitelské volno.

"Co se týče srovnání jihočeských okresů, největší výskyt je dlouhodobě na Českobudějovicku, kde máme 1118 evidovaných případů. Na Jindřichohradecku je 503 případů. Zbývající okresy našeho kraje mají výskyt podobný a pohybuje se od 259 případů na Táborsku po 317 případů na Prachaticku," řekla Kotrbová.

Letošní počet pacientů s černým kašlem v ČR překročil na konci září 32.000. Je mezi nimi také 566 dětí do jednoho roku, které nemohou mít dokončené očkování, jež by je chránilo. Podobně jako u ostatních nákaz postihujících dýchací cesty odborníci vyzývají k tomu, aby lidé s příznaky zůstávali doma a nemoc nešířili.