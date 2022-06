Počet stavebních úřadů v novele se může změnit, v menších obcích skončí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v chystané novele stavebního zákona upraví počet stavebních úřadů. Podle dat k dubnu si nechává u ministerstva vnitra přepracovat dva roky starou analýzu, na jejímž základě mělo být zachováno 371 stavebních úřadů z původních 615.

Určitě skončí úřady, kde stavební agendu spravuje jeden člověk, řekl v úterý novinářům ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). MMR chce novelu předložit vládě do konce června, poté ji posoudí Parlament. Účinnost všech částí zákona se plánuje od roku 2024.

Nad počtem stavebních úřadů se vede v rámci připomínek největší debata. Mnohé obce i kraje odmítaly jejich rušení. MMR proto požádalo ministerstvo vnitra o novou aktuální analýzu, a počet 371 úřadů se tak může změnit. "Číslo není mantra, ale chceme, aby by bylo jasné, jaká je situace v místě. Stavbu ale neřešíte každý den, četnost návštěvy se počítá v průměru jednou za 20 let," řekl Bartoš na setkání s médii.

Nový stavební zákon bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) schválila Sněmovna loni v létě přes nesouhlas Senátu, který ho vetoval. Plné účinnosti měl nabýt 1. července 2023, ale nový kabinet Petra Fialy (ODS) připravil novelu a zároveň letos v květnu poslanci schválili roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákon z loňska. V chystané novele se především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízená nová soustava krajských stavebních úřadů, čímž se podle Bartoše ušetří čtyři miliardy korun.

Novela stavební úřady zachovává na základě několika kritérií. Mezi ně například patří dostupnost úřadu, počet úkonů, které úřad vykonává, jak velký správní obvod obhospodařuje a zastupitelnost úředníků. Skončit by tak měly stavební úřady menších obcí.

"Jednohlavé stavební úřady nesplňují základní funkci, to je zastupitelnost. V případě, že budeme dbát na dodržování norem, časových zejména, což zákon předpokládá, tak zastupitelnost je naprosto zásadní. Když někdo odjede na dovolenou, tak není v pořádku, že to stojí. Stát to nemůže. Od nejvyšší po nejnižší úroveň se musejí dodržovat lhůty a předpisy," uvedl Bartoš. Podle něj je možností například některá pracoviště sloučit do jednoho.

Cílem novely zákona je zjednodušení stavebního procesu na jedno podání a jedno řízení i povinné zkrácení lhůt. Urychlit řízení má také digitalizace, vznik Portálu stavebníka. "Půjde i o dané odbornosti zaměstnanců a dobré připojení. V budoucnu budou modely 3D i pro normální stavby, s tím vším budeme pracovat, i když ne vše půjde vždy elektronicky," uvedl ministr.

Nejen o počtu stavebních úřadů se od úterka diskutuje na veřejném připomínkovém jednání za účasti všech připomínkových míst. "Aby mohla vzájemně reagovat na podněty. Nejlepší je, když se slyší navzájem," podotkla Žanet Hadžič, ředitelka odboru stavebního řádu. Ministerstvo přijalo k novele 672 zásadních a 236 doporučujících připomínek.