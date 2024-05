Počínaje dneškem začíná v Česku měsíční výzva Do práce na kole

Počínaje dneškem začíná v Česku měsíční výzva Do práce na kole. Lidé během ní mohou do 31. května cestovat do práce či školy na kole, pěšky nebo klusem a při tom porovnávat své síly s dalšími účastníky. Akce je pro týmy i jednotlivce a nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Loni se květnové výzvy, kterou pořádá spolek AutoMat, zúčastnilo 25.600 lidí z různých měst a obcí v ČR.

Celorepublikovou akci pořádá AutoMat 14. rokem a jejím prostřednictvím chce obyvatele ČR motivovat k udržitelné dopravě a zlepšení psychické a fyzické kondice. Registrovaní jedinci či týmy by měli své cesty zaznamenávat do systému, přičemž hodnotit se bude jejich pravidelnost cest, protože právě pravidelnost udržitelných cest je podle organizátorů zásadní pro lidské zdraví i životní prostředí.

"Trvale udržitelné město klade důraz na zdraví svých obyvatel a to, aby se v něm dobře a bezpečně žilo dětem, lidem s omezením a také starším lidem a seniorům. Takové město dává vyvážený prostor všem způsobům dopravy, nejen autům," uvedla hlavní koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová.

Podle organizátorů výzva funguje také jako netradiční teambuilding, tedy zlepšení týmové spolupráce, a mnoho účastníků akce chodí do práce pěšky nebo jezdí na kole i po jejím skončení.