Počty nakažených koronavirem v Česku nadále klesají, ubývá i hospitalizací

V Česku ve středu přibylo 2483 potvrzených případů onemocnění covid-19. Oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. Na 100 tisíc obyvatel v současnosti připadá 146 nově nakažených za posledních sedm dní. Ve středu to bylo o pět více. V českých nemocnicích je poprvé od poloviny října méně než 3000 pacientů s covidem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo téměř 1,63 milionu lidí. Zhruba 95 procent z nich už se uzdravilo, naopak 29 213 s prokázaným covidem zemřelo.

Od začátku letošního roku odhalily testy přes 896 tisíc případů nákazy koronavirem. Nejvíc za měsíc jich přibylo v březnu, téměř 299 500. Zhruba od poloviny března ale počty nemocných klesají. Od začátku dubna bylo potvrzeno zhruba 88 800 nových případů.

Nejvýrazněji se infekce v poslední době šíří na Zlínsku, kde na 100 tisíc lidí připadá 332 nových případů za poslední týden. Naopak nejlépe je na tom Chebsko s 23 nově nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Reprodukční číslo se čtvrtým dnem drží poblíž 0,88. Číslo udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk. Nižší než jedna je 15. den v řadě, což znamená, že šíření epidemie v Česku zpomaluje.

Nižší nárůsty nových případů se projevují také v menší zátěži zdravotnického systému. V nemocnicích bylo ve středu 2966 pacientů s covidem, nejméně od 13. října. Jako těžký hodnotí lékaři stav 622 covidových pacientů, což je nejnižší počet od 20. prosince.

Podle přehledu kapacit lůžkové péče na webu ministerstva zdravotnictví bylo nemocnicích ke čtvrtečnímu ránu volných 27 procent standardních lůžek s kyslíkem, kterých je v celém Česku 22 705. Pro covidové pacienty je volných 1951 z nich. Z 2350 lůžek s plicní ventilací je neobsazená čtvrtina. Pro nemocné s covidem je vyhrazeno 333 z nich.

Laboratoře v Česku provedly ve středu téměř 164 500 testů na covid. Podíl pozitivních u preventivních testů, které tvoří naprostou většinu z celkového počtu, byl 0,2 procenta, podobně jako o týden dřív. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních mírně stoupl na 4,9 procenta z 4,6 procenta před týdnem. Opačný vývoj byl u diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky. Podíl pozitivních ve středu v mezitýdenním srovnání klesl z 13,7 na 12,5 procenta.

Za čtyři měsíce od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Česku přes tři miliony dávek vakcíny proti covidu. Plně očkovaných je přes 980 tisíc lidí. Proti novému koronaviru se v Česku očkuje od 27. prosince.

Z naočkovaných dávek připadá 77 procent na očkovací látku Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Dvanáctiprocentní podíl má vakcína Vaxzevria od farmaceutické společnosti AstraZeneca. Přibližně každá desátá aplikovaná dávka bylo očkování od Moderny. Jednodávková vakcína Johnson & Johnson má podíl pouze 0,1 procenta.