Podezření na případ nákazy koronavirem v Kroměříži

Kroměřížská nemocnice prověřuje podezření na koronavirus u pacienta, který se nedávno vrátil z Číny. Uvedla to Česká televize. Zdravotníci muže přepravují na infekční oddělení do nemocnice v Uherském Hradišti. Vzorky krve odešlou do specializované laboratoře.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že pacientem je devětatřicetiletý muž, který údajně cestoval sám a z Číny se vrátil před 14 dny. Výsledky testů by podle hejtmana měly být známy za osm hodin, tedy zřejmě dnes večer.

Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal již 81 mrtvých a 2744 nakažených. Čínská vláda ve snaze zamezit dalším přenosům koronaviru prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce oznámila, že je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, pro tyto případy má zatím vyčleněny dva pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit.