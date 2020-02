Podezření na první případ koronaviru v Česku se vyvrátilo

Výsledky testu u cizince, kterého přijala pardubická nemocnice kvůli podezření na nákazu novým koronavirem, jsou negativní. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová řekla, že k úternímu večeru bylo v Česku testováno celkem 72 lidí a výsledky všech, včetně případu z Pardubic, jsou negativní. Muže, který přijel před několika dny z centrální Číny, v úterý kolem 11.00 přivezla do nemocnice záchranná služba. Večer už byl muž podle Dušana Korela z oddělení komunikace společnosti Nemocnice Pardubického kraje propuštěn.

Podle ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olgy Hégrové se cizinec vrátil z Číny před devíti dny, bydlel v bytě Pardubicích. Podle České televize pracoval v asijském bistru v Přelouči.

Speciální opatření přijali záchranáři při jeho převozu. "Posádka byla z rozhodnutí epidemiologa oblečena do ochranného oděvu, návleků, brýlí a respirátoru. Následně byl pacient převezen na infekční oddělení Pardubické krajské nemocnice," řekl v úterý mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Pacientovi byly odebrány vzorky a odeslány na testy do národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze. Laboratoř večer podle ministerstva potvrdila, že jsou na nákazu koronavirem negativní.

"U pacienta se jednalo o respirační onemocnění. Nebylo závažného charakteru, proto byl ještě v nočních hodinách propuštěn do domácího léčení," uvedl Korel z firmy Nemocnice Pardubického kraje.

Pokud by se nákaza koronavirem potvrdila, nemocný by byl převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. "Lidé, kteří s ním byli v úzkém kontaktu, například spolubydlící nebo zaměstnanci na pracovišti, by měli čtrnáctidenní karanténu, kdyby vykazovali příznaky respiračního onemocnění, skončili by na infekčním oddělení," řekla před zveřejněním výsledků Hégrová. Byt nemocného nebo jeho pracoviště by se musely při běžném úklidu dezinfikovat standardními přípravky, které zneškodňují viry.

Podle Korela to není první případ podezření na nákazu novým koronavirem v kraji. Infekce u českého občana se však neprokázala. Hégrová ví o dalších dvou případech v regionu, vyšetření obou Čechů skončila s negativním výsledkem.