Podle Havlíčka je třeba podpořit investice, export a výzkum

K oživení ekonomiky bude potřeba stimulovat investice firem, podpořit spotřebu, export, ale také výzkum a inovace. Na Národní ekonomické konferenci to v úterý řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda podle něj do ekonomiky vyčlenila na pomoc kvůli koronavirové krizi vůči hrubému domácímu produktu podobný objem peněz jako například Francie.

Důležité bude podle Havlíčka to, aby firmy neodkládaly investice. Podniky, které je plánovaly na další roky, by měly dostat podnět, aby k nim přikročily nejpozději do dvou let. "S přiměřenou výhodou by je měly udělat dříve," řekl. Účinnými nástroji by měly podle něj být odpisy či investiční pobídky. Zrychlení odpisů investic by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy mohlo firmy motivovat k větším investicím, sdělil novinářům.

Dále bude podle Havlíčka třeba udržet poptávku. Měla by podle něj vytvořit přiměřenou jistotu pracovního trhu a pracovních míst. Současný program na podporu zaměstnanosti Antivirus by se měl postupně změnit na klasický kurzarbeit. Více podporováni by měli být lidé, kteří chodí do práce, řekl dále. Podle Prouzy je podpora poptávky nejdůležitější krok k oživení ekonomiky. "Bez ochoty lidí utrácet nemají žádné podpůrné programy smysl. Dobrým krokem bylo snížení DPH na ubytování v hotelech a penzionech. Dávalo by smysl snížit DPH i na potraviny a na take-away jídlo z restaurací, protože se stává čím dál větší částí tržeb restaurací," uvedl.

Oživení ekonomiky bude podle Havlíčka záviset také na exportní politice. Podporu bude potřebovat také vývoz, ale situaci ovlivní, jak se zachovají státy, se kterými ČR obchoduje.

Klíčové budou podle Havlíčka také investice do výzkumu a inovací. Současná vláda podle něj dala extrémní peníze do tohoto odvětví a nastavila nové parametry řízení.

Kvůli šíření koronaviru trval v ČR od 12. března do 17. května nouzový stav. Většina obchodů měla zavřeno, veřejnost měla zákaz vstupu do stravovacích zařízení, hotelů, penzionů, na sportoviště. Zastavil se cestovní ruch. Na podporu ekonomiky vláda připravila mnoho podpůrných programů, například půjčky se státní zárukou COVID, podporu pro lázeňský sektor, příspěvek na komerční nájem nebo podporu zaměstnanosti.