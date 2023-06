Podle Lipavského je kromě obrany nutné posílit i diplomacii

Stejně jako obranu musí Česko posilovat také svou diplomacii k omezení vlivu Ruska a Číny. Odolnost mezinárodního společenství vůči nim bude záviset i na vysvětlení postoje Africe a Asii. Na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle něj stojíme na prahu globální konfrontace, její podobu ale neznáme. Dodal, že členství v NATO a v EU má pro ČR životní význam.

"Investice do obranyschopnosti země a investice do její zahraniční služby jsou dvěma stranami jedné mince," řekl Lipavský. Dodal, že diplomacie upozorňuje na rizikový vývoj v zahraničí, prosazuje zájmy i buduje spojenectví. Přispívá k tomu, jaký vliv má Rusko a jak se ho daří z mezinárodního společenství vytlačovat. "Odolnost mezinárodního systému vůči vlivu těch, kteří ho chtějí změnit či zničit, bude záviset i na tom, zda budeme schopni své postoje vysvětlit zemím Afriky či Asie. Zda je získáme na svoji stranu. Zda budeme schopni zabránit Rusku a Číně, aby oslabovaly naše vazby se zeměmi západního Balkánu, Východního partnerství a jinde," řekl ministr. Podotkl, že řada zemí svou přítomnost v Africe posiluje, zřizuje v afrických zemích svá zastoupení. Připomněl, že ČR ohlásila minulý měsíc svou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN na roky 2032 až 2033.

Podle Lipavského období "čerpání mírové dividendy" se zanedbáváním investic do bezpečnosti v Evropě skončilo a stojíme teď na prahu období globální konfrontace. Nevíme ale, jakou bude mít podobu. Reagovat má chystaná bezpečnostní strategie, kterou připravuje ministerstvo zahraničí spolu s dalšími resorty. Ministr uvedl, že jejím prostřednictvím vláda chce sdělit, že řád a respekt k právu a zájmům všech zpochybňují nyní Čína a hlavně Rusko, kvůli zhoršování situace není ČR v bezpečí, členství v NATO a EU má pro Česko životní význam a musí být připraveno na zhoršení situace.

K odklonu od izolace Ruska nebude podle Lipavského stačit jen změna ruského vedení. "Jedině hlubší proměna ruské společnosti a rezignace na konfrontaci se svými sousedy a Západem nám umožní vystavět s Ruskem nový, přátelský vztah a nastolit v Evropě bezpečnostní architekturu založenou na spolupráci a vzájemné důvěře. Do té doby bude Rusko přímou hrozbou pro celou Evropu," uvedl Lipavský. Podle něj u Ruska nefungovala "změna skrze obchod" a nefunguje ani u Číny. "Pracujme na razantním snižování závislosti tam, kde to může ohrožovat naše strategické zájmy," uvedl šéf diplomacie.