Podnik Lesy ČR plánuje letos na Vysočině o čtvrtinu nižší těžbu dřeva než loni

Státní podnik Lesy ČR má letos v plánu na Vysočině vytěžit 1,6 milionu metrů krychlových dřeva. Je to skoro o čtvrtinu méně než v minulém roce, kdy jeho těžba dřeva na území kraje představovala 2,1 milionu metrů krychlových. Vyplývá to z údajů, které podnik zveřejnil na webu. Smrkové lesy na Vysočině ničí kůrovcová kalamita několik let.

"Vysočina zůstává kalamitním regionem. Kalamita ale letos kulminuje v Ústeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Děčínsku a dále na Českolipsku a Liberecku," informoval podnik na své webové stránce.

Na Vysočině je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) přibližně 200 tisíc hektarů lesů, státní lesy se na této rozloze podílejí zhruba třetinou.

Na pozemcích spravovaných Lesy ČR v tomto kraji bylo na konci minulého roku 6299 hektarů holin. Podnik počítá pro letošek se zalesněním 3090 hektarů, vysadí 15 milionů sazenic stromků. Na dalších 260 hektarech by se podle předpokladu podniku měl les obnovit přirozeně.

Těžba dřeva v lesích Vysočiny se v roce 2020 podle ČSÚ meziročně zvýšila o 12 procent na 8,71 milionu metrů krychlových, třetím rokem byla nejvyšší mezi kraji v ČR. Výsledek za rok 2021 zatím statistici nezveřejnili.

Některé oslovené podniky výšily. Například v lesích města Jihlavy bylo vytěženo rekordních 250 tisíc metrů krychlových dřeva, o 30 tisíc metrů krychlových víc než v roce 2020. Městu patří skoro 3800 hektarů lesů. Na některých místech těžba loni klesla, protože tam už moc smrkových lesů nezbývá.

Ve vyšších polohách Ždárských vrchů zatím kůrovec škodil méně než jinde v kraji. V lesích společnosti Kinský na Žďársku se vloni kůrovcová těžba v meziročním porovnání snížila asi o polovinu, podle lesního rady Jana Sováka pomohlo chladnější počasí. Společnost má 5800 hektarů lesů, minulý rok z nich vytěžila asi 80 tisíc metrů krychlových dřeva.