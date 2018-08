Pohřeb vojáka, který padl v Afghánistánu, bude v úterý v Chomutově

Pohřeb Martina Marcina, který se stal obětí atentátníka v Afghánistánu, bude v úterý ve 12.00 Chomutově. Obřad se uskuteční v kostele sv. Ignáce z Loyoly. V pátek to řekla mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Město také u kostela zřídilo pietní místo.

Marcin je jedním ze tří českých vojáků, kteří v neděli zahynuli na východě Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka, k němuž se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Afghánec se v jejich blízkosti odpálil, když byli na pěší hlídce nedaleko Bagrámu.

"Martin pocházel z Chomutova, narodil se zde a žil, než byl pracovně převelen k posádce do Tábora. Uvažoval i o tom, že se do Chomutova vrátí," řekla v pátek Marcinova teta Martina Jírová.

Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) povýšil v úterý in memoriam ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) do hodností štábních praporčíků. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Kdy a kde se uskuteční pohřeb Patrika Štěpánka, zatím není známo.

Všichni tři vojáci sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře.