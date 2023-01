Pojištěné ztráty z přírodních katastrof byly loni nad pětiletým průměrem

Pojištěné ztráty z přírodních katastrof loni dosáhly zhruba 120 miliard USD (2,7 bilionu Kč). To je výrazně více než průměr za posledních pět let, který činí 97 miliard USD. Většina ztrát souvisela s počasím. Nejnákladnější událostí byl hurikán Ian, který v září zasáhl Floridu. Včetně nepojištěných škod činily celkové ztráty 270 miliard USD, což je zhruba v souladu s průměrem za posledních pět let. Ve své zprávě to v úterý uvedla německá zajišťovna Munich Re.

"Nelze popřít, že klimatické změny jsou hlavní příčinou ztrát z přírodních katastrof," uvedl hlavní klimatolog Munich Re Ernst Rauch. "Pojištěné ztráty přesahující 100 miliard USD ročně jsou novým normálem," dodal.

Vývoj za loňský rok znamená výrazný posun ve srovnání s obdobím před necelými dvěma desetiletími. Před rokem 2005, kdy v New Orleans řádil hurikán Katrina, pojištěné ztráty po zohlednění inflace podle záznamů Munich Re nikdy nepřesáhly 50 miliard USD ročně. V nedávné minulosti však pětkrát překročily 100 miliard USD. Mnohem vyšší úroveň ztrát v tomto desetiletí přichází v době, kdy se pojišťovny navíc potýkají s prudkým růstem inflace a s vyšší nestabilitou trhu.

Hurikán Ian se loni na celkových pojištěných ztrátách podílel téměř polovinou. Bouře a povodně byly loni obzvláště ničivé. Po hurikánu Ian byly v únoru a březnu nejnákladnější záplavy v Austrálii, kde Munich Re odhadla pojištěné ztráty asi na čtyři miliardy USD. Zajišťovna ale také dodala, že je zatím příliš brzy na to, aby poskytla spolehlivý odhad ztrát způsobených prudkými mrazy, které v prosinci zasáhly Spojené státy.

Nepojištěné ztráty z katastrof jsou mnohem vyšší než ty pojištěné. Nepojištěné jsou ztráty převážně v rozvojovém světě. Země v Africe a v Asii přitom často čelí největšímu náporu dopadů klimatických změn. Loňské ničivé povodně v Pákistánu připravily o život nejméně 1700 lidí a přímé ztráty z této události se odhadují nejméně na 15 miliard USD. Pojištěno tam přitom není téměř nic, upozornila Munich Re.