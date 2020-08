Pojišťovny letos hlásí zvýšený zájem klientů o pojištění storna zájezdu

Pojišťovny zaznamenaly v letošním roce výrazný nárůst zájmu klientů o pojištění storna zájezdu. Ten souvisí s pandemií koronaviru a restriktivními opatřeními při cestování do zahraničí. Vyplývá to z ankety mezi největšími pojišťovnami.



ERV Evropská pojišťovna v první polovině roku měla rekordní nárůst škod z pojištění storna. "V týdnech na přelomu února a března byl počet storen až desetkrát vyšší než v roce 2019," uvedl šéf marketingu pojišťovny Vlastimil Divoký. Dramaticky se podle něj zvýšil i počet podvodů u pojištění storna, proto musela ERV mnohem častěji vyžadovat přesnější zdravotní dokumentaci a revizní posudky zdravotního stavu lékařem pojišťovny.

Zájem o pojištění storno poplatků byl vždy velký a v současnosti je ještě větší, uvedl mluvčí Allianz Václav Bálek. Lidé se podle něj hodně ptají, jaká rizika jim tato pojistka kryje. "Pokud by měli pozitivní test na koronavirus, v Allianz jim storno uznáme a zaplatíme," dodal. U České podnikatelské pojišťovny je podle mluvčí Renaty Čapkové zájem o pojištění storna zájezdu v porovnání s loňskem vyšší o 20 procent.

Nejvíce pojistných událostí má podle Divokého nyní charakter ambulantního ošetření. Převažují potíže jako úpal, bodnutí hmyzem, bolest ucha, kožní vyrážka či střevní problémy. "Naopak neevidujeme téměř žádné diagnózy, jako je nachlazení, kašel, zvýšená teplota. Důvodem je hlavně obava klientů z návštěvy nemocnice, takže se raději léčí sami," podotkl.

Loni si u ERV spolu se zájezdem v CK Češi sjednávali cestovní pojištění nejčastěji do Egypta, Řecka či Turecka. Letos je to Řecko a Bulharsko. Největší meziroční propady zaznamenaly Egypt, Tunisko, Turecko, Senegal a Kypr. U destinací, do kterých Češi cestují na vlastní pěst, pozici jedničky potvrdilo Chorvatsko, kam se letos chystala čtvrtina pojištěných. Loni tam vycestovalo 14 procent klientů. Značně posílilo i Řecko, kam letos mířilo 22 procent pojištěných, zatímco loni v létě ho navštívilo osm procent klientů. Třetí nejvyhledávanější zemí je Rakousko, dodal Divoký.