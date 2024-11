Poklidný Advent v Holešovické tržnici: filmové klasiky v zimním kině, vůně punče i nákupy originálních maličkostí pod stromeček

Příjemné vánoční zklidnění najdete jako každý rok v adventním čase od 28. listopadu v Holešovické tržnici. Těšit se můžete na známé klasiky jako Svařák & film s vánočními trháky, nákupy čerstvých potravin na vánoční stůl v Hale 22, dobroty s nádechem skořice ve Food Truck Pointu, prodej šetrných vánočních stromků bez obalu nebo prodej živých kaprů. V těsné blízkosti Haly 22 nakoupíte drobné dárečky pod stromeček na útulném komorním trhu, spolu s dětmi můžete objevovat každý den nové tajemství ve velkém Adventním kalendáři nebo se vydat na Vánoční dobrodružství s rodinou a pomoct Johance vrátit zpět vánoční kouzla. Vaší pozornosti by neměla ujít ani zimní edice Dogs & Friends, kdy si můžete fotit své čtyřnohé miláčky ve vánočních oblečcích.

Stezka plná vánočních tradic🎄🎄🎄

Svolejte rodinu a pojďte si hromadně potrápit hlavičky na vánoční stezce plné kvízů, hádanek a zajímavostí o Adventu z celého světa. Na deseti místech v areálu tržnice budete s dětmi hledat stanoviště, kde na vás budou čekat úkoly a kde se vždy dozvíte něco zajímavého o Vánocích třeba u sousedů, ale také u protinožců. Vánoční dobrodružství bude přístupné od 28. listopadu do 22. prosince. Tato stezka vznikla s pomocí www.verdael.cz.

Dogs & Friends 🐩🦮🐕‍🦺

Znáte větší dávku roztomilosti než vašeho čtyřnohého mazlíka ve vánočním oblečku na fotce? Jistě že ne! Tak si zapište datum 7. 12. a nepropásněte jedinečnou příležitost focení mazlíčků ve vánočním ohozu, abyste následně zaplavili příbuzenstvo fotkami malého sobíkaJ.

SVAŘÁK & FILM: Prasátko? Ale kde že, přece Láska nebeská🎄🎄🎄

Tradice, která už k Holešovické tržnici a Adventu neodmyslitelně patří - Láska nebeská v zimním kině. A ne jinak tomu bude i letos. Venkovní promítání klasických vánočních filmů proběhne každý čtvrtek od 28. 11. až do 19. 12. na hlavním korzu. Atmosféru doladí svařák, pečené kaštany a další laskominy pro zahřátí stejně jako dobroty z Food Truck Pointu, který bude v provozu vedle Haly 22 i přes zimu. Vezměte rodinu, kamarády a přijďte na Popelku nebo výběr toho nejlepšího z Přátel. Nasajete pohodovou atmosféru u velkého plátna, v klidu si popovídáte se svými blízkými a pobudete s těmi, které máte rádi. Protože nikdo by v tomto čase neměl být Sám doma 2🤭.

Nákupy na vánoční stůl z Haly 22 a Holešovický Betlém 🐟 🐟 🐟

Bez davů a tlačení obřích košů můžete jako každý rok v klidu nakoupit v Hale 22. Stejně jako po celý rok zde najdete kvalitní suroviny zejména od českých farmářů a dalších českých i zahraničních prověřených dodavatelů. V předvánočním čase samozřejmě nebude chybět nabídka klasik na štědrovečerní stůl, nakoupíte zde kapra, zeleninu na salát i polévku, sýry, ořechy i ingredience na pečení. V letošním roce si navíc nákupy můžete zpestřit prohlídkou plstěného Betlému, který zde bude vystaven od listopadu do prosince.

*Filmy budou promítány v originále s českými titulky.

🎄Adventní trhy:

Po - St: 11-18 hod.

Čt: 12-20 hod.

Pá: 11-18

So - Ne: 10-17 hod.

🎄Prodej šetrných vánočních stromků Bez Obalu:

Pá - So: 6. - 7. prosince

Pá - So: 12. - 15. prosince

Pá - So: 20. - 22. prosince

🎄Od 21. 12. zahájení prodeje vánočních kaprů.

🎄Hala 22 - každý všední den do 17.00 hod., v sobotu do 14.00 hod., neděle zavřeno.

Kompletní program o adventním čase v Holešovické tržnici najdete na: ZDE