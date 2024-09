Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, Lipavský skončí, odejde ale i ze strany

Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá ministr zahraničí Jan Lipavský demisi. Odešel by ale rovnou asi i od Pirátů. Řekl to dnes večer novinářům v New Yorku. Podle svých slov by nebyl schopen podepsat vše, co dnes zaznívalo na tiskové konferenci Pirátů ve Sněmovně.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes oznámil, že chce v nejbližší době požádat prezidenta Petra Pavla o odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ke konci září. Není podle něj schopen manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce.

Bartoš, který kvůli neúspěšným volbám skončí v čele Pirátské strany, to následně označil za podraz, neboť podle něj při ranním jednání s Fialou nic podobného nezaznělo. Například poslankyně Olga Richterová na zmíněné tiskové konferenci řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům.

Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k odvolání Bartoše část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci. Vyjmenoval ministry Martina Kupku, Zbyňka Stanjuru, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu a místopředsedu sněmovny Jana Skopečka. Všichni to odmítli.

"Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, já jako člen Pirátské strany podám demisi, tak jak to náleží. Na druhou stranu bych s tím asi spojil i odchod z této strany, protože v tuto chvíli už úplně nevnímám, že třeba to, co zaznívalo na tiskové konferenci, bych já byl schopen podepsat," uvedl Lipavský. "Neříkám, že všechno tam bylo špatně, ale myslím si, že celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který já už nejsem schopný hájit," dodal šéf diplomacie.

Na dotaz, zda má představu, jaká bude jeho další stranická příslušnost, odpověděl: "Tohle není fotbal, abych dvě nebo tři sezony běhal za Spartu a potom nastoupil za Slavii. Já si to úplně neumím představit, ale uvidíme, co přinese příští týden."

Bartoš večer České televizi řekl, že předpokládá, že Piráti ve vládě skončí, když jim z vlády "vykopli" předsedu. Nejmenší vládní stranu zastupuje v kabinetu kromě Bartoše a Lipavského ještě ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Ten dnes odpoledne řekl, že podle něj vláda ve stávajícím koaličním formátu končí.

Celostátní fórum Pirátů bude o odstoupení od koaliční smlouvy hlasovat od pátku 27. září ráno do pondělí 30. září do 20:00. Vyplývá to z příspěvku na stranickém internetovém fóru.

Prezident Petr Pavel dnes novinářům v USA řekl, že nemůže zaujmout stanovisko k návrhu na odvolání Bartoše, dokud nezná všechny souvislosti. Zatím hovořil pouze telefonicky s premiérem Petrem Fialou (ODS). V pondělí se sejde s Bartošem i předsedy dalších koaličních stran, večer by měl věc prodiskutovat s předsedou vlády.