Policejní odbory zrušily plánovaný protest před Úřadem vlády ČR

Nezávislý odborový svaz Policie ČR (NOS PČR) zrušil protest před Úřadem vlády ČR, který plánoval na příští týden. Příslib ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o záruce růstu platů po další tři roky považuje jeho předsednictvo za "první konkrétní a uchopitelné minimum", nabídku vyhodnocuje. Odborový svaz to dnes uvedl na svých stránkách.

Předseda další odborové organizace, Unie bezpečnostních složek, serveru Novinky.cz řekl, že uspořádá vlastní protest. Rakušan v rozhovoru s ČTK minulý týden uvedl, že platy příslušníků bezpečnostních složek by měly růst v následujících třech letech o pět procent ročně.

Policejní odbory ve vyjádření uvedly, že na základě hlasování plánují dále rozvíjet jednání s Rakušanem. "Připravený protest NOS PČR se tedy v termínu od 16. září neuskuteční, a proto v tomto týdnu nebudou osloveny ani další organizace za účelem podpory, jak bylo plánováno," uvedli odboráři.

V rámci svazu nyní odboráři vyhodnocují možnosti vyjednané nabídky. "Jak již bylo opakovaně řečeno, nepovažujeme vyjednané za dostatečné ke zhojení všech finančních ran, které bezpečnostní sbory a jejich příslušníci utrpěli z důvodu podfinancování, a už vůbec s ohledem na ještě nedávnou enormní inflaci. Co však udělalo nabídku zajímavou, je zákonná záruka její dlouhodobosti," uvedlo předsednictvo svazu. Pětiprocentní navýšení "do objemu", které Rakušan přislíbil, by se podle nich mohlo fakticky rovnat skoro sedmiprocentnímu navýšení tarifů.

Aleš Lehký, předseda Unie bezpečnostních složek, která sdružuje i další příslušníky bezpečnostních sborů, dnes webu Novinky.cz řekl, že svaz naplánuje vlastní protestní akci. "V nějakém nejbližším termínu do měsíce to spustíme a sejdeme se před ministerstvem vnitra," řekl Lehký. Rakušan podle něj nemůže zaručit, že bude slib o nárůstu platů dodržen.

Podle informací na náborové stránce policie pobírá průměrně policista bez praxe v prvním roce hrubý příjem od 30.070 korun. Po třech letech služby je průměrný plat 43.114 korun, celkově byl v loňském roce u policie průměrný plat 56.308 korun. Průměrná hrubá mzda v Česku činila v letošním druhém čtvrtletí 45.854 korun.