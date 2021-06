Policie chce obžalovat vězně za to, že hrozil otrávením vody

Policie navrhla obžalovat osmadvacetiletého vězně za to, že hrozil otrávením pitné vody v České republice. Za vyhrožování teroristickým trestným činem a za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 12 let vězení. V úterý to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle něj se muž k činu přiznal, řekl, že se inspiroval televizním seriálem.

Obviněný Čech rozeslal podle policie loni v srpnu z věznice, kde si odpykával trest, několik dopisů úřadům i sdělovacím prostředkům. Záměrně je psal s pravopisnými chybami a s nesprávnou stylistikou, aby vyvolal dojem, že autorem je cizinec.

"Podstatou jednoho dopisu bylo sdělení, že do určitého časového horizontu má dojít k propuštění mužů a žen ze všech českých věznic, jejichž příjmení začínají konkrétními pěti písmeny. Počáteční písmeno příjmení obviněného muže bylo uvedeno mezi písmeny," popsal Ibehej.

Pachatel také žádal předání deseti milionů korun v neoznačených bankovkách na konkrétním místě a v konkrétním čase. "Pokud by požadavkům nebylo vyhověno, mělo dojít k otravě pitné vody v šesti neupřesněných českých městech," uvedl mluvčí.

Po přiznání muž odůvodnil své jednání osobními a rodinnými problémy, dodal Ibehej.

Kauzu dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství, které rozhodne o podání obžaloby.