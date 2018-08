Policie chystá rozsáhlé kontroly kvůli nalévání alkoholu dětem

Rozsáhlé kontroly, které se zaměří na zakázaný prodej alkoholu dětem v barech, restauracích a hernách, se po celé republice uskuteční od konce srpna do konce letošního roku. Uskuteční se minimálně tři kontrolní kola, uvedla na tiskové konferenci policie a zástupci dalších úřadů. Podobné kontroly provádějí již čtvrtým rokem po sobě. Loni policisté odhalili 152 dětí pod vlivem alkoholu, v roce 2016 jich bylo o 243 více. V roce 2015 bylo odhaleno 660 opilých dětí a mladistvých.

"Chci zdůraznit, že tyto akce jsou preventivní, kdyby nebyly preventivní, tak tu před vámi nestojíme a neříkáme, kdy a kde budou probíhat," řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. "Začínáme 27. srpna, opatření bude probíhat do konce letošního roku," doplnil.

Policie navíc tento týden od středy do pátku plánuje několik takzvaných live chatů na svém facebookovém profilu. Tam bude odpovídat na otázky provozovatelů restauračních zařízení, které se týkají zákonné úpravy podávání alkoholu. "Aby se mohli zeptat, kde je hranice mezi tím zákonným a protiprávním," vysvětlil Vondrášek.

Opatření organizuje policie spolu s Úřadem vlády, pracovníky obchodní inspekce, hygieniky, celníky a hasiči. Hlavním cílem bude podle Vondráška zjistit, jestli se dodržují zákazy prodeje alkoholu či tabáku dětem nebo jestli v provozovnách nemají přístup k hazardu.

"My nechceme trestat provozovatele. Když jsme někde byli dvakrát a dvakrát bylo všechno v pořádku, proč bychom tam chodili potřetí," uvedl Vondrášek. Policisté podle něj cíleně vybírají provozovny, kde na základě jejich poznatků opakovaně dochází k porušování zákona.

Vondrášek upozornil, že k jednotlivým kontrolám dochází po celý rok. "To, že nemáme společnou součinnostní akci, neznamená, že kontrolní subjekty nekontrolují. Kontrolují, ale samostatně," dodal náměstek.

"I přesto, že jsou akce vždy oznámeny předem, jsou stále v provozovnách nacházeni mladiství pod vlivem alkoholu, a to řádově ve stovkách," uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Připomněla, že riziko závislosti na alkoholu je téměř u milionu dospělých Čechů, 600 tisíc z nich konzumuje alkohol v denně a ve větším množství. "Průměrný věk první zkušenosti s opilostí v dětském věku je 12 let," upozornila Vedralová. Podle ní je Česká republika stále na nejvyšších příčkách, co se týká prodeje alkoholu.

Podle údajů z roku 2015 ochutnalo alkohol 96 procent studentů, uvedla Vedralová. Více něž 80 procent pak podle koordinátorky uvedlo, že je pro ně alkohol velmi dostupný. "Uvědomme si, že děti do 15 let jsou sedmkrát více ohroženy vznikem závislosti," řekla Vedralová.

Na to, zda se děti nevyskytují v prostoru heren a kasin, budou kromě policie dohlížet i celníci, kontrolovat budou i řádné zdanění lihovin, Hasiči se zaměří mimo jiné na to, zda jsou v objektech dodržovány předpisy o požární ochraně. Česká obchodní inspekce bude kontrolovat prodej alkoholu nezletilým za použití figurantů.

K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k pití, kouření a hazardního hraní dětí.