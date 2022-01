Policie hledá Čeňka Pazderku odsouzeného za podvody, vězení se vyhýbá

Policie pátrá po Čeňku Pazderkovi, kterého soud poslal do vězení mimo jiné za to, že podvedl někdejší fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu při obchodech s auty. Šestatřicetiletý podnikatel odsouzený za podvody a zpronevěru se nástupu do vězení podle policie vědomě vyhýbá a ukrývá se na neznámém místě. Není ani vyloučeno, že v trestné činnosti pokračuje, uvedl v úterý na policejním webu mluvčí Richard Hrdina. Informace o muži policisté přijmou na lince 158.

Pražský vrchní soud loni v prosinci Pazderkovi pravomocně potvrdil za podvedení fotbalistů sedmiletý trest vězení. Uložený trest byl souhrnný a obsahoval i předchozí Pazderkovo potrestání za jiný podvod s vysokou škodou. Podle mluvčího trest za tento podvod byl ve výši pěti a půl roku vězení a soud jím potrestal hledaného za to, že pod záminkou nákupu luxusních aut za zvýhodněnou cenu vylákal z poškozeného deset milionů korun, které však použil pro svou vlastní potřebu. Stejnou záminku k vylákání peněz použil podnikatel také u fotbalistů, doplnil mluvčí.

"Zmocňoval se cizích finančních prostředků, ať šlo o přítele, jehož důvěřivosti zneužil, nebo o obchodního partnera, nebo o osobu, která mu byla doporučena k obchodu," popsala Pazderkovo počínání při prosincovém jednání odvolacího senátu jeho předsedkyně Lenka Konopová. Zmíněným zneužitým přítelem byl tehdejší hráč prvoligové Viktorie Plzeň Limberský, který kvůli tomu na Pazderku podal trestní oznámení. Podle své dřívější výpovědi vnímal podnikatele jako kamaráda a věřil mu.

Pazderka z Limberského v letech 2014 až 2016 postupně vylákal miliony a tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. Fotbalistovi sliboval zhodnocení peněz, ale od začátku mu je podle soudů neplánoval vrátit a nereagoval ani na jeho urgence.

Podvodně Pazderka připravil o peníze také Daridu, kterému Pazderku doporučil právě Limberský. Podnikatel slíbil bývalému kapitánovi fotbalové reprezentace zprostředkování prodeje jeho vozu BMW. Auto skutečně prodal, sportovci ale odevzdal jen část peněz.

Soudy Pazderkovi uložily vedle odnětí svobody také pětiletý zákaz působení ve statutárních orgánech firem a nahrazení škody Limberskému ve výši 5,4 milionu korun s úroky a Daridovi 800 tisíc korun.